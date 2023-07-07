7 июля отмечают традиционный славянский праздник, который окутан мистикой — Ивана Купала. Праздновать его начинают вечером 6 числа.
Ивана Купала — время гаданий, разнообразных обрядов, желаний и традиций. Принято устраивать гуляния, водить хороводы, прыгать через костер, а незамужние и вовсе могут погадать на суженого.
Кроме того, в этот день нужно поздравлять друг друга и желать исполнения желаний, счастья, любви. Факты ICTV подготовили поздравления с Ивана Купала 2023 в открытках, СМС и прозе.
Поздравления с Ивана Купала 2023 в открытках
Поздравления с Ивана Купала 2023 в СМС
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На Ивана, на Купала
Все желанья загадали,
Пусть же сбудутся они
И заветные мечты.
В день такой зеленый, яркий
Дарит пусть судьба подарки:
Девушкам — мужей хороших,
А мужчинам — жен пригожих.
***
Пусть в кострах сгорают
Все ваши печали,
Пусть Иван Купала
Души очищает.
Всем желаю в праздник
Волшебства и чуда,
Радостной, счастливой
Жизнь пусть ваша будет.
***
На Ивана, на Купала
Шлю вам радостный привет.
От души желаю счастья,
Долгих, искрометных лет.
***
Коль душа устала,
Грусти полон взор,
На Иван Купала
Ты зажги костер!
Прыгни через пламя,
Пусть грехи сгорят.
Радостными днями
Боги наградят!
***
Праздник этот, словно тайна,
К нам приходит среди лета.
Праздник сей — Иван Купала,
День костров, веночков, смеха.
В этот день тебе желаю
Всех желаний исполненья.
Отмечай его с друзьями
И в отличном настроении.
Пусть, как пламя, очень ярко
Жизнь успехом засияет,
Словно дым, уйдут обманы
И судьба подругой станет.
Поздравления с Ивана Купала 2023 в прозе
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Поздравляю тебя с Ивана Купала, желаю жить в довольстве и радости. Здоровья семье, спокойствия на душе и мира в доме!
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С праздником Ивана Купала! Пусть ваш дом всегда будет наполнен смехом, добром, дружелюбием и весельем. Желаю мирного неба и яркого солнца над головой, чтоб друзья всегда были рядом и хорошее настроение не покидало никогда!
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Поздравляю с праздником Ивана Купала. Пусть говорят, что найти цветущий папоротник невозможно, ведь такого не бывает, я желаю, чтобы в твоем сердце всегда, а не только сегодня, цвел ярко и красиво папоротник счастья и любви. Пусть сегодня сбудутся все добрые надежды и путь к мечтам укажут жгучие костры.
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Желаю тебе найти в этот вечер цветок папоротника и обрести свое счастье на этой земле. Пусть солнышко укажет тебе дорогу к этому чудесному цветку, а я пошлю все звезды мира тебе на помощь!
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С летним праздником Ивана Купала поздравляю и хочу пожелать, чтобы каждый из вас нашел свой счастливый папоротник, а ваш костер любви и счастья никогда не затухал!