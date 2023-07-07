7 июля отмечают традиционный славянский праздник, который окутан мистикой — Ивана Купала. Праздновать его начинают вечером 6 числа.

Ивана Купала — время гаданий, разнообразных обрядов, желаний и традиций. Принято устраивать гуляния, водить хороводы, прыгать через костер, а незамужние и вовсе могут погадать на суженого.

Кроме того, в этот день нужно поздравлять друг друга и желать исполнения желаний, счастья, любви. Факты ICTV подготовили поздравления с Ивана Купала 2023 в открытках, СМС и прозе.

Поздравления с Ивана Купала 2023 в открытках

Поздравления с Ивана Купала 2023 в СМС

***

На Ивана, на Купала

Все желанья загадали,

Пусть же сбудутся они

И заветные мечты.

В день такой зеленый, яркий

Дарит пусть судьба подарки:

Девушкам — мужей хороших,

А мужчинам — жен пригожих.



***

Пусть в кострах сгорают

Все ваши печали,

Пусть Иван Купала

Души очищает.

Всем желаю в праздник

Волшебства и чуда,

Радостной, счастливой

Жизнь пусть ваша будет.

***

На Ивана, на Купала

Шлю вам радостный привет.

От души желаю счастья,

Долгих, искрометных лет.

***

Коль душа устала,

Грусти полон взор,

На Иван Купала

Ты зажги костер!

Прыгни через пламя,

Пусть грехи сгорят.

Радостными днями

Боги наградят!



***

Праздник этот, словно тайна,

К нам приходит среди лета.

Праздник сей — Иван Купала,

День костров, веночков, смеха.

В этот день тебе желаю

Всех желаний исполненья.

Отмечай его с друзьями

И в отличном настроении.

Пусть, как пламя, очень ярко

Жизнь успехом засияет,

Словно дым, уйдут обманы

И судьба подругой станет.

Поздравления с Ивана Купала 2023 в прозе

***

Поздравляю тебя с Ивана Купала, желаю жить в довольстве и радости. Здоровья семье, спокойствия на душе и мира в доме!

***

С праздником Ивана Купала! Пусть ваш дом всегда будет наполнен смехом, добром, дружелюбием и весельем. Желаю мирного неба и яркого солнца над головой, чтоб друзья всегда были рядом и хорошее настроение не покидало никогда!



***

Поздравляю с праздником Ивана Купала. Пусть говорят, что найти цветущий папоротник невозможно, ведь такого не бывает, я желаю, чтобы в твоем сердце всегда, а не только сегодня, цвел ярко и красиво папоротник счастья и любви. Пусть сегодня сбудутся все добрые надежды и путь к мечтам укажут жгучие костры.



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Желаю тебе найти в этот вечер цветок папоротника и обрести свое счастье на этой земле. Пусть солнышко укажет тебе дорогу к этому чудесному цветку, а я пошлю все звезды мира тебе на помощь!

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С летним праздником Ивана Купала поздравляю и хочу пожелать, чтобы каждый из вас нашел свой счастливый папоротник, а ваш костер любви и счастья никогда не затухал!