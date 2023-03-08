Вот и настал Международный женский день — 8 марта. Время, когда в воздухе царит праздничная атмосфера, нередко кого можно увидеть с букетами цветов и в хорошем настроении.

Праздник 8 марта у многих ассоциируется с тюльпанами, подарками и приятными словами, адресованными нежной половине общества. Не всегда есть возможность поздравить лично с праздником, однако сделать это можно и с помощью телефона, например — написать СМС или отправить соответствующую картинку.

По случаю Международного женского дня Факты ICTV подготовили поздравления с 8 марта в открытках, чтобы вы смогли отправить их своим мамам, бабушкам, девушкам, подругам или коллегам.

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Если же на Международный женский день вы хотите преподнести кому-то презент, то Факты ICTV составили идеи подарков на 8 марта во время войны, который станут полезными.