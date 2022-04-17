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Поздравления с Вербным воскресеньем в открытках

17 апреля 2022, 06:28
Наташа Тарчевська редактор ленты
Поздравления с Вербным воскресеньем в открытках
Источник: Pixabay

17 апреля христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье 2022. Традиционно этот праздник отмечают на шестой неделе Великого поста, за семь дней до Пасхи.

Символом Вербного воскресенья в православной традиции стали веточки вербы. Это растение символизирует пробуждение и новую жизнь, а также считается надежным оберегом всей семьи.

Мы подготовили яркие открытки с Вербным воскресеньем 2022, чтобы вы могли поздравить родных и друзей со светлым праздником.







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Самой распространенной традицией на Вербное воскресенье является освящение веточек вербы. Чаще всего это котики, украшенные праздничными лентами.

Выходя из церкви, верующие в шутку бьют друг друга веточками и приговаривают Не я бью – верба бьет, через неделю – Пасха, недалеко – красное яичко!

Освященные веточки вербы уносят домой — их можно разложить под иконами или просто поставить в вазу. Что делать с вербой после праздника, мы писали раньше.

Теги
Пасха , Вербна неділя , Поздравления с праздниками
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