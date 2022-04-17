17 апреля христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье 2022. Традиционно этот праздник отмечают на шестой неделе Великого поста, за семь дней до Пасхи.

Символом Вербного воскресенья в православной традиции стали веточки вербы. Это растение символизирует пробуждение и новую жизнь, а также считается надежным оберегом всей семьи.

Мы подготовили яркие открытки с Вербным воскресеньем 2022, чтобы вы могли поздравить родных и друзей со светлым праздником.















Самой распространенной традицией на Вербное воскресенье является освящение веточек вербы. Чаще всего это котики, украшенные праздничными лентами.

Выходя из церкви, верующие в шутку бьют друг друга веточками и приговаривают Не я бью – верба бьет, через неделю – Пасха, недалеко – красное яичко!

Освященные веточки вербы уносят домой — их можно разложить под иконами или просто поставить в вазу. Что делать с вербой после праздника, мы писали раньше.