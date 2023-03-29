Вербное воскресенье — это церковный праздник, в который отмечается Вход Господень в Иерусалим. Ежегодно он приходится на новую дату, так что самое время узнать больше о важном событии.

История праздника

Вход Господень в Иерусалим — это событие, когда Иисус прибыл в священный город верхом на осле. Народ встретил своего спасителя, и бросали ему на пути пальмовые ветки — так могут встречать только царя.

Сейчас смотрят

Впрочем, в Украине вместо пальмы используется верба. Также это дерево считается жильем нечистой силы, поэтому веточки нуждаются в освящении.

Традиции праздника

С самого утра Вербного воскресенья верующие отправляются в храм, чтобы освятить вербовые ветки. В этот день проходит богослужение, на котором присутствуют прихожане. После этого веточки вербы принято нести домой и ставить в вазу на столе — они служат мощным оберегом для всего дома и его жильцов. Заступничество действует, пока веточки не засохнут.

По традиции также можно слегка бить близких вербой, при этом поговаривая:

Не я б’ю — верба б’є, за тиждень Великдень, недалечко червоне яєчко!

Верба несет целебные силы — их можно использовать и в лечении детей.

Что нельзя делать в праздник

Как и в любой другой церковный праздник, запрещено заниматься домашней рутиной и тяжелым физическим трудом. Если есть возможность перенести такие планы — лучше это сделать.

Не стоит забывать, что еще с февраля длится Великий пост. Традиционно, на Вербное воскресенье запрещено есть мясо, яйца и молочные продукты. Впрочем, насладиться рыбой можно, в качестве исключения.

Апрель — насыщенный на праздники месяц. Средина весны принесет украинцам много поводов побыть в кругу семьи за пышным столом. К примеру, сразу после Пасхи наступит День работников пожарной охраны, а на конец месяца приходится Международный день танца. Ознакомиться с полным календарем праздников апреля 2023 можно на Фактах ICTV.