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Вербное воскресенье 2023: что нельзя делать на праздник

22 марта 2023, 16:04
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Вербное воскресенье 2023: что нельзя делать на праздник
Источник: Pixabay

Вербное воскресенье — важный христианский праздник, который отмечается за неделю до Пасхи. В эту дату верующие вспоминают пришествие Иисуса Христа в Иерусалим, ведь это было за несколько дней до его страданий во имя человечества.

На Вербное воскресенье принято посещать церковь, освящать иву и проводят различные ритуалы для улучшения и укрепления здоровья.

Что нельзя делать на Вербное воскресенье 2023 и какие запреты действуют на праздник — читайте в материале Фактов ICTV.

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Вербное воскресенье 2023: что нельзя делать на праздник

Вербное воскресенье в 2023 году отмечают 2 апреля по григорианскому и новоюлианскому календарям, и 9 апреля – по юлианскому. Соответственно, Светлое Христово Воскресение верующие будут отмечать 9 и 16 апреля 2023 года.

Поскольку Вербное воскресенье приходится на период Великого поста, поэтому существует немало ограничений в питании в этот период.

Например, 9 апреля 2023 года нельзя есть мясо и молочные продукты. Ваш праздничный ужин на Вербное воскресенье должен быть постным. Впрочем по случаю праздника Церковь позволяет съесть рыбу и выпить немного вина.

Кроме того, на Вербное воскресенье нельзя:

  • трудно работать;
  • убирать, шить и вязать;
  • ссориться, ругаться или обижаться на кого-то;
  • сплетничать;
  • готовить горячие блюда;
  • жениться, венчаться или справлять крестины;
  • устраивать шумные вечеринки и застолья;
  • злоупотреблять алкоголем;
  • думать о плохом;
  • поддаваться чревоугодию.

Также в Вербное воскресенье нельзя проводить поминальный обед, а также нельзя отказывать в милостыне. По приметам, в этот праздник нельзя расчесывать волосы, иначе можно навлечь неприятности.

А еще нельзя сажать огород на Вербное воскресенье, ведь не удастся собрать большой урожай от посеянного и посаженного.

Наши предки верили, что сновидения, увиденные в ночь на Вербное воскресенье, предвижу ближайшее будущее. Поэтому никому не рассказывайте о том, что вам приснилось.

В этот день лучше сходить в церковь, освятить веточки ивы и поставить свечи за здоровье своих близких. Если есть возможность, не стоит оставаться наедине в этот праздник. Лучше встречать Вербное воскресенье в кругу семьи, родственников и друзей.

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Вербна неділя заборона релігійне свято Праздник
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