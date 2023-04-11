Уже совсем скоро, 16 апреля, православные христиане будут отмечать важнейший религиозный праздник — Пасху. Этот день богат на традиции, и одной из самых главных является поход в храм.

Часто многие из нас задаются вопросом — что можно, а что нельзя одевать на Пасху в церковь, ведь это точно не место для модных экспериментов, однако Светлое Христово Воскресение — радостный праздник, на который хочется быть нарядной.

Что можно одевать в церковь на Пасху

Одеть на Пасху можно длинную юбку или платье-миди. Зона декольте должна быть закрытой, рукав не менее три четверти. Если ваш наряд с коротким рукавом, накиньте сверху пиджак, кофточку, кардиган.

Стоит отметить, что цвет наряда должен быть не траурным, а, наоборот, веселым. Не стоит воспринимать это буквально и приходить в церковь в неоновых или кричащих оттенках. Речь идет о светлых и спокойных тонах.

Обязательным при походе в храм является головной убор — голова у женщин должна быть покрыта. Подойдет платок, шарф или шапка — зависит от погоды и вашего стиля.

Обувь должна быть чистой, аккуратной и удобной. Можно рассмотреть балетки, лоферы или любую другую пару, которая есть в вашем гардеробе, однако от высоких каблуков лучше отказаться.

Из аксессуаров лучше отдать предпочтение серьгам-гвоздикам и тонкой цепочке, если вы привыкли носить такие изделия.

В чем лучше не идти в церковь

В вызывающих и сексуальных нарядах от похода в храм стоит отказаться. Например, юбка или платье длины мини — точно не вариант. Не стоит выбирать блузы, кофты, рубашки с глубоким декольте, открытыми плечами, вырезами или “голыми” вставками.

Также одежда пестрых оттенков тоже не годится для этого дела. Не допускаются и массивные аксессуары.

Можно ли женщине посещать церковь в штанах

Многие верующие также задаются вопросом — можно ли женщине заходить в церковь в штанах? Ранее такое правило действительно было строгим, сейчас же оно уже не так однозначно.

Конечно, лучше все же отдать предпочтение длинной юбке или платью. Однако что делать, если вы их не любите носить и в вашем гардеробе их попросту нет?

Многие священнослужители считают, что определенная одежда никак не помешает женщине войти в храм и поставить свечку, но есть и те, кто все-таки против штанов.

Вывод — строгого запрета на женские брюки в церкви в наше время нет. Соблюдение этого правила может зависеть от отношения к нему священника и прихожан, но никто не вправе осудить женщину, пришедшую в храм в штанах. В Библии написано: Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы.

Какой платок надевать в церковь на Пасху

Четких и определенных цветов платка у церкви нет. Обычно прихожане ориентируются на события.

Так, на Пасху лучше выбрать платок светлых оттенков, поскольку это праздник по поводу воскрешения Христа.

Можно одеть белый платок, символизирующий чистоту, или красный — как символ крови, пролитой сыном божьим, и безграничной любви Господа ко всем людям.

Главное — чтобы он был скромным и не пестрым, а узоры не кричащими.