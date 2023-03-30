На Пасху есть немало традиций и обрядов. В этот праздник принято веселиться, отдыхать и угощаться освященными вкусностями. Но существуют также и запреты, которых придерживались наши предки.
Что не стоит готовить на Пасху, рассказывают Факты ICTV.
Что нельзя употреблять на Пасху
В общем жестких ограничений на Пасху нет. Однако не рекомендуется употреблять:
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- Горячие блюда — шашлык, жареное мясо.
- В этот день лучше воздерживаться от жирной пищи.
- Стоит воздержаться от крепкого алкоголя: водки, коньяка, виски.
Для тех, кто придерживался Великого поста, стоит не спешить начинать есть “тяжелые” продукты.
Лучше обратить внимание на свежие фрукты и овощи, молочные продукты, жидкие блюда.
- Рыбу и мясо лучше начать употреблять на 3-4 день.
- В первую неделю после поста старайтесь не есть соусы и много масла, в частности: кетчуп, майонез, горчицу и тому подобное.
- Избегайте кофе и газированных напитков.
- Ограничьте жареные и маринованные блюда.