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Пасха 2023: что нельзя готовить и ставить на стол

30 марта 2023, 19:19
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
Великдень
Источник: Unsplash

На Пасху есть немало традиций и обрядов. В этот праздник принято веселиться, отдыхать и угощаться освященными вкусностями. Но существуют также и запреты, которых придерживались наши предки.

Что не стоит готовить на Пасху, рассказывают Факты ICTV.

Что нельзя употреблять на Пасху

В общем жестких ограничений на Пасху нет. Однако не рекомендуется употреблять:

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  • Горячие блюда — шашлык, жареное мясо.
  • В этот день лучше воздерживаться от жирной пищи.
  • Стоит воздержаться от крепкого алкоголя: водки, коньяка, виски.

Для тех, кто придерживался Великого поста, стоит не спешить начинать есть “тяжелые” продукты.

Лучше обратить внимание на свежие фрукты и овощи, молочные продукты, жидкие блюда.

  • Рыбу и мясо лучше начать употреблять на 3-4 день.
  • В первую неделю после поста старайтесь не есть соусы и много масла, в частности: кетчуп, майонез, горчицу и тому подобное.
  • Избегайте кофе и газированных напитков.
  • Ограничьте жареные и маринованные блюда.
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