На Пасху есть немало традиций и обрядов. В этот праздник принято веселиться, отдыхать и угощаться освященными вкусностями. Но существуют также и запреты, которых придерживались наши предки.

Что не стоит готовить на Пасху, рассказывают Факты ICTV.

Что нельзя употреблять на Пасху

В общем жестких ограничений на Пасху нет. Однако не рекомендуется употреблять:

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Горячие блюда — шашлык, жареное мясо.

В этот день лучше воздерживаться от жирной пищи.

Стоит воздержаться от крепкого алкоголя: водки, коньяка, виски.

Для тех, кто придерживался Великого поста, стоит не спешить начинать есть “тяжелые” продукты.

Лучше обратить внимание на свежие фрукты и овощи, молочные продукты, жидкие блюда.