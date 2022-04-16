Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Свята в Україні

Что делают в Вербное воскресенье – 10 традиций

16 апреля 2022, 10:05
Валентина Летяк редактор ленты
Что делают в Вербное воскресенье – 10 традиций
Источник: Pixabay

Вербное воскресенье 2022 будут отмечать 17 апреля. Этот праздник посвящен дню, когда Иисус въехал в Иерусалим.

Тогда люди радостно встречали Христа и стелили под ноги ветви пальмы, которая символизирует чистоту и непогрешимость.

Поскольку в наших широтах пальма не растет, в православной традиции ее заменили вербой. Впрочем, католики до сих пор называют праздник Пальмовым воскресеньем.

В Вербное воскресенье верующие утром идут в церковь и ставят свечу, символизирующую смерть и воскресение Христа. После службы освящают веточки ивы и уносят их домой.

Традиции на Вербное воскресенье:

  • верующие символически бъют друг друга ветвями вербы с пожеланиями здоровья, а также бъют скота;
  • вербовые веточки кладут в воду, а затем купают в ней больных детей;
  • глотают котики с верой в то, что это убережет от болезней;
  • веточки вербы ставят в воду, а когда они пустят корни, высаживают возле дома. Так растение будет защищать дом от бед;
  • во время стихийного бедствия веточку вербы выбрасывают на улицу, чтобы несчастье обошло дом стороной;
  • высаженные в Вербное воскресенье комнатные растения хорошо растут и приносят в дом богатство;
  • вбитый утром в стену колышек из вербы избавляет человека от страхов, делает его более смелым и решительным;
  • если в Вербное воскресенье вспомнить о любимом человеке, то он в этот день обязательно придет;
  • выбрасывать засохшую вербу – большой грех, ее хранят весь год в углу с иконами;
  • освященную вербу нельзя топтать ногами – это большой грех. И выбрасывать ее тоже нельзя, лучше аккуратно собрать в одном месте и сжечь.
Читайте также:
Что делают в Вербное воскресенье – 10 традицийЧто нельзя делать в Вербное воскресенье

Теги
Пасха , Вербна неділя
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь