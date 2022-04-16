Вербное воскресенье 2022 будут отмечать 17 апреля. Этот праздник посвящен дню, когда Иисус въехал в Иерусалим.
Тогда люди радостно встречали Христа и стелили под ноги ветви пальмы, которая символизирует чистоту и непогрешимость.
Поскольку в наших широтах пальма не растет, в православной традиции ее заменили вербой. Впрочем, католики до сих пор называют праздник Пальмовым воскресеньем.
В Вербное воскресенье верующие утром идут в церковь и ставят свечу, символизирующую смерть и воскресение Христа. После службы освящают веточки ивы и уносят их домой.
Традиции на Вербное воскресенье:
- верующие символически бъют друг друга ветвями вербы с пожеланиями здоровья, а также бъют скота;
- вербовые веточки кладут в воду, а затем купают в ней больных детей;
- глотают котики с верой в то, что это убережет от болезней;
- веточки вербы ставят в воду, а когда они пустят корни, высаживают возле дома. Так растение будет защищать дом от бед;
- во время стихийного бедствия веточку вербы выбрасывают на улицу, чтобы несчастье обошло дом стороной;
- высаженные в Вербное воскресенье комнатные растения хорошо растут и приносят в дом богатство;
- вбитый утром в стену колышек из вербы избавляет человека от страхов, делает его более смелым и решительным;
- если в Вербное воскресенье вспомнить о любимом человеке, то он в этот день обязательно придет;
- выбрасывать засохшую вербу – большой грех, ее хранят весь год в углу с иконами;
- освященную вербу нельзя топтать ногами – это большой грех. И выбрасывать ее тоже нельзя, лучше аккуратно собрать в одном месте и сжечь.
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