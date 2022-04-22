Страстная (Великая) суббота – день доброты, примирения и всепрощения. В этот день необходимо извиниться перед всеми, кого вы могли обидеть.
Великая суббота 2022 года приходится на 23 апреля. Это и скорбный, и радостный день для верующих перед Пасхой.
Традиционно в Великую субботу завершается Великий пост, который длится 48 дней.
Страстную субботу в народе называют еще Тихой – потому что в этот день нельзя развлекаться и ссориться.
Еще одно название Великой субботы – Крашальная. В этот день хозяйки берутся за подготовку пасхальных яйц, а также пекут паски на Пасху. В этот день сохраняются ограничения Великого поста, поэтому продукты, которые готовят для праздничного стола, кушать категорически нельзя.
В Великую субботу принято также собирать пасхальную корзину, в которой обязательно должны быть пасхальные яйца и паски. Часто хозяйки накрывают свои корзины вышитыми полотенцами.
В этот день женщины также украшают дома ветвями молодых деревьев и свежими цветами – символами нового начала и возрождения жизни.
Ежегодно в субботу перед Пасхой в Иерусалиме происходит восхождение Благодатного огня. Тысячи паломников собираются в храме Воскресения Христова, чтобы наблюдать одно из главных чудес православной церкви.
В Великую субботу верующие оставляют дома на столах небольшое угощение, а затем идут в церковь на вечернюю службу. Ровно в полночь начинается крестный ход, после него – служба.
Вернувшись домой из церкви, люди пробуют освященные паски и ложатся спать. Уже утром воскресенья начинается настоящий пасхальный праздник.
Что еще нельзя делать в Великую субботу:
- нельзя разговляться с трех часов ночи субботы и до утра воскресенья;
- нельзя есть приготовленную с помощью термической обработки пищу;
- нельзя пить алкоголь;
- нельзя танцевать и петь;
- необходимо воздержаться от интимной близости;
- нельзя ловить рыбу или охотиться;
- запрещено убирать, гладить и стирать вещи;
- нельзя мыться;
- следует воздержаться от строительных и других физических работ.
В этот день нельзя отказывать людям в прошениях. Также в Великую субботу не вспоминают усопших и не ходят на кладбище.
Напомним, из-за военного положения праздновать Пасху 2022 украинцам придется не так, как обычно.
Учитывая постоянные обстрелы Россией мирных украинских городов, верующим советуют присоединиться с молитвой к Пасхальным службам онлайн.
Тем, кто планирует пойти на службу, советуют избегать скоплений, а также воздержаться от фото и стримов возле храмов.