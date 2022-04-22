Страстная (Великая) суббота – день доброты, примирения и всепрощения. В этот день необходимо извиниться перед всеми, кого вы могли обидеть.

Великая суббота 2022 года приходится на 23 апреля. Это и скорбный, и радостный день для верующих перед Пасхой.

Традиционно в Великую субботу завершается Великий пост, который длится 48 дней.

Страстную субботу в народе называют еще Тихой – потому что в этот день нельзя развлекаться и ссориться.

Еще одно название Великой субботы – Крашальная. В этот день хозяйки берутся за подготовку пасхальных яйц, а также пекут паски на Пасху. В этот день сохраняются ограничения Великого поста, поэтому продукты, которые готовят для праздничного стола, кушать категорически нельзя.

В Великую субботу принято также собирать пасхальную корзину, в которой обязательно должны быть пасхальные яйца и паски. Часто хозяйки накрывают свои корзины вышитыми полотенцами.

В этот день женщины также украшают дома ветвями молодых деревьев и свежими цветами – символами нового начала и возрождения жизни.

Ежегодно в субботу перед Пасхой в Иерусалиме происходит восхождение Благодатного огня. Тысячи паломников собираются в храме Воскресения Христова, чтобы наблюдать одно из главных чудес православной церкви.

В Великую субботу верующие оставляют дома на столах небольшое угощение, а затем идут в церковь на вечернюю службу. Ровно в полночь начинается крестный ход, после него – служба.

Вернувшись домой из церкви, люди пробуют освященные паски и ложатся спать. Уже утром воскресенья начинается настоящий пасхальный праздник.

Что еще нельзя делать в Великую субботу:

нельзя разговляться с трех часов ночи субботы и до утра воскресенья;

нельзя есть приготовленную с помощью термической обработки пищу;

нельзя пить алкоголь;

нельзя танцевать и петь;

необходимо воздержаться от интимной близости;

нельзя ловить рыбу или охотиться;

запрещено убирать, гладить и стирать вещи;

нельзя мыться;

следует воздержаться от строительных и других физических работ.

В этот день нельзя отказывать людям в прошениях. Также в Великую субботу не вспоминают усопших и не ходят на кладбище.

Напомним, из-за военного положения праздновать Пасху 2022 украинцам придется не так, как обычно.

Учитывая постоянные обстрелы Россией мирных украинских городов, верующим советуют присоединиться с молитвой к Пасхальным службам онлайн.

Тем, кто планирует пойти на службу, советуют избегать скоплений, а также воздержаться от фото и стримов возле храмов.