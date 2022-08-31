Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Свята в Україні

Учись на отлично и познавай все вокруг! Поздравления с Днем знаний 2022 в СМС

31 августа 2022, 06:13
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Учись на отлично и познавай все вокруг! Поздравления с Днем знаний 2022 в СМС

1 сентября традиционно отмечают День знаний. В 2022 году первый день осени приходится на четверг.

День знаний — всегда радостный и тревожный день, как для школьников и студентов, так и для их родителей. В мирное время в этот день дети идут в школу, а те, кто постарше, — в университеты, все делятся впечатлениями о лете и приступают к новому учебному году не в онлайн-режиме, а оффлайн.

Несмотря на реалии, которые происходят в нашей стране, Факты ICTV подготовили поздравления в СМС с Днем знаний, чтобы вы смогли поздравить всех, кого считаете нужным.

Сейчас смотрят

***

Поздравляю я с Днем знаний,
Только добрых пожеланий!
Впереди учебный год —
Пусть отлично он пройдет!

И учебник другом станет,
Без умений не оставит.
Пусть будут верными друзья
И добрыми — учителя.

Желаю творческих свершений,
Успехов, ярких достижений,
Идей, невиданных высот!
И пусть во всем всегда везет!

***

Побольше открытий,
Чудесных событий,
Терпенья, уменья,
На все настроенья.

Чтоб все получалось,
Мечты чтоб сбывались.
И без испытаний
Учиться. С Днем знаний!

***

Что в День знаний пожелать?
Никогда не уставать,
Все задания выполнять
Только на оценку пять.

Быть всегда на высоте,
Смело следовать к мечте,
Помнить, что залог успеха —
Меньше стресса, больше смеха.

***

Учиться, учиться, еще раз учиться.
Не поздно, не рано всегда и везде.
И к знаниям новым всем нужно стремиться,
Ведь в знаниях — сила, как в яркой звезде!

***

Сегодня День знаний — праздник для всех,
Ведь только с ученьем нас ждет успех!
Тебя поздравляю в сентябрьский денек,
Пусть он принесет только радость, восторг!
Учись на отлично, познавай все вокруг,
Чтоб в будущем стать кандидатом наук!

Читайте также:
Учись на отлично и познавай все вокруг! Поздравления с Днем знаний 2022 в СМСДень знаний и Рождество Пресвятой Богородицы: какие праздники украинцы отметят в сентябре 2022

Теги
День знань Привітання
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь