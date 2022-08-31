1 сентября традиционно отмечают День знаний. В 2022 году первый день осени приходится на четверг.

День знаний — всегда радостный и тревожный день, как для школьников и студентов, так и для их родителей. В мирное время в этот день дети идут в школу, а те, кто постарше, — в университеты, все делятся впечатлениями о лете и приступают к новому учебному году не в онлайн-режиме, а оффлайн.

Несмотря на реалии, которые происходят в нашей стране, Факты ICTV подготовили поздравления в СМС с Днем знаний, чтобы вы смогли поздравить всех, кого считаете нужным.

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Поздравляю я с Днем знаний,

Только добрых пожеланий!

Впереди учебный год —

Пусть отлично он пройдет!

И учебник другом станет,

Без умений не оставит.

Пусть будут верными друзья

И добрыми — учителя.

Желаю творческих свершений,

Успехов, ярких достижений,

Идей, невиданных высот!

И пусть во всем всегда везет!



***

Побольше открытий,

Чудесных событий,

Терпенья, уменья,

На все настроенья.

Чтоб все получалось,

Мечты чтоб сбывались.

И без испытаний

Учиться. С Днем знаний!



***

Что в День знаний пожелать?

Никогда не уставать,

Все задания выполнять

Только на оценку пять.

Быть всегда на высоте,

Смело следовать к мечте,

Помнить, что залог успеха —

Меньше стресса, больше смеха.



***

Учиться, учиться, еще раз учиться.

Не поздно, не рано всегда и везде.

И к знаниям новым всем нужно стремиться,

Ведь в знаниях — сила, как в яркой звезде!

***

Сегодня День знаний — праздник для всех,

Ведь только с ученьем нас ждет успех!

Тебя поздравляю в сентябрьский денек,

Пусть он принесет только радость, восторг!

Учись на отлично, познавай все вокруг,

Чтоб в будущем стать кандидатом наук!