1 сентября традиционно отмечают День знаний. В 2022 году первый день осени приходится на четверг.
День знаний — всегда радостный и тревожный день, как для школьников и студентов, так и для их родителей. В мирное время в этот день дети идут в школу, а те, кто постарше, — в университеты, все делятся впечатлениями о лете и приступают к новому учебному году не в онлайн-режиме, а оффлайн.
Несмотря на реалии, которые происходят в нашей стране, Факты ICTV подготовили поздравления в СМС с Днем знаний, чтобы вы смогли поздравить всех, кого считаете нужным.
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Поздравляю я с Днем знаний,
Только добрых пожеланий!
Впереди учебный год —
Пусть отлично он пройдет!
И учебник другом станет,
Без умений не оставит.
Пусть будут верными друзья
И добрыми — учителя.
Желаю творческих свершений,
Успехов, ярких достижений,
Идей, невиданных высот!
И пусть во всем всегда везет!
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Побольше открытий,
Чудесных событий,
Терпенья, уменья,
На все настроенья.
Чтоб все получалось,
Мечты чтоб сбывались.
И без испытаний
Учиться. С Днем знаний!
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Что в День знаний пожелать?
Никогда не уставать,
Все задания выполнять
Только на оценку пять.
Быть всегда на высоте,
Смело следовать к мечте,
Помнить, что залог успеха —
Меньше стресса, больше смеха.
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Учиться, учиться, еще раз учиться.
Не поздно, не рано всегда и везде.
И к знаниям новым всем нужно стремиться,
Ведь в знаниях — сила, как в яркой звезде!
***
Сегодня День знаний — праздник для всех,
Ведь только с ученьем нас ждет успех!
Тебя поздравляю в сентябрьский денек,
Пусть он принесет только радость, восторг!
Учись на отлично, познавай все вокруг,
Чтоб в будущем стать кандидатом наук!