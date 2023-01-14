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Васильев день 2023: поздравления в открытках, СМС и прозе

14 января 2023, 14:10
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
храм
Источник: Depositphotos

Васильев день ежегодно приходится на 14 января. Раньше с этого дня начинался счет нового календарного года. Перед этим праздником многие ходили по домам и посевали, желали счастья и благополучия для жильцов.

И хотя в сегодняшних условиях придерживаться традиций получится далеко не у все, можно поздравить с важным днем на расстоянии. Теплые слова всегда смогут найти путь к сердцу.

Поздравления с Днем святого Василия в открытках, СМС и прозе поднимут настроение и согреют в это трудное время.

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Поздравления в СМС

***

День Васильев наступил —
Нам принес добра и мира,
На весь год здоровья, сил,
И уют в дома, квартиры!

Пусть хорошие лишь вести
Этот праздник принесет!
И пусть вырастет, раз в двести,
Ежемесячный доход!

***

Наступил Васильев день,
В этот светлый праздник
Люди все, кому не лень
В облаченьях разных
Ходят с песней по домам,
Чтоб набрать гостинцы,
Принесут удачу вам,
И добро случится!

***

День Василия святого
Отмечает наш народ.
И всегда он наготове —
К нам с колядками идет.

Ты насыпь ему подарков,
Отсчитай ему деньжат!
Будет год потом весь ярким,
Счастьем, радостью богат!

***

Старый Новый год нам встретить
Никогда не будет лень,
Ломиться пусть стол богатый
В радостный Васильев день.

Вам добра я пожелаю
И сердечного тепла,
Будет в доме пусть порядок,
Будет пусть душа светла.

***

Празднуем Васильев день,
И желаем счастья всем,
Всем удачи и тепла,
Мира, радости сполна.

Много теплых слов желаем.
Наш примите поздравок,
Пусть он всем вам помогает,
Веру и любовь несет.

***

Поздравления в открытках

Васильев день Васильев день Васильев день Васильев день Васильев день

Поздравления в прозе

***

В Васильев день от души желаю благодати в доме и достатка, мира в семье и любви, щедрых посеваний и вкусных пирогов, обилия на столе и доброты в душе, неугасаемой надежды и несомненного счастья, хороших людей на пути и светлой удачи.

***

От души в Васильев день желаю славной радости и искренней любви, жизни без суматохи и печали, безудержной удачи и везения, светлого счастья и доброго вдохновения. Пусть дом заполнит благо и веселье, пусть все плохое со двора унесет метелью.

***

Васильев день я желаю вам отпраздновать в кругу самых близких людей, впуская колядующих и обмениваясь добрыми пожеланиями! Пусть дом благоухает и процветает, семья будет крепкой и дружной, а любовь всех согревает!

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