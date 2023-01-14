Васильев день ежегодно приходится на 14 января. Раньше с этого дня начинался счет нового календарного года. Перед этим праздником многие ходили по домам и посевали, желали счастья и благополучия для жильцов.
И хотя в сегодняшних условиях придерживаться традиций получится далеко не у все, можно поздравить с важным днем на расстоянии. Теплые слова всегда смогут найти путь к сердцу.
Поздравления с Днем святого Василия в открытках, СМС и прозе поднимут настроение и согреют в это трудное время.
Поздравления в СМС
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День Васильев наступил —
Нам принес добра и мира,
На весь год здоровья, сил,
И уют в дома, квартиры!
Пусть хорошие лишь вести
Этот праздник принесет!
И пусть вырастет, раз в двести,
Ежемесячный доход!
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Наступил Васильев день,
В этот светлый праздник
Люди все, кому не лень
В облаченьях разных
Ходят с песней по домам,
Чтоб набрать гостинцы,
Принесут удачу вам,
И добро случится!
***
День Василия святого
Отмечает наш народ.
И всегда он наготове —
К нам с колядками идет.
Ты насыпь ему подарков,
Отсчитай ему деньжат!
Будет год потом весь ярким,
Счастьем, радостью богат!
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Старый Новый год нам встретить
Никогда не будет лень,
Ломиться пусть стол богатый
В радостный Васильев день.
Вам добра я пожелаю
И сердечного тепла,
Будет в доме пусть порядок,
Будет пусть душа светла.
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Празднуем Васильев день,
И желаем счастья всем,
Всем удачи и тепла,
Мира, радости сполна.
Много теплых слов желаем.
Наш примите поздравок,
Пусть он всем вам помогает,
Веру и любовь несет.
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Поздравления в открытках
Поздравления в прозе
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В Васильев день от души желаю благодати в доме и достатка, мира в семье и любви, щедрых посеваний и вкусных пирогов, обилия на столе и доброты в душе, неугасаемой надежды и несомненного счастья, хороших людей на пути и светлой удачи.
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От души в Васильев день желаю славной радости и искренней любви, жизни без суматохи и печали, безудержной удачи и везения, светлого счастья и доброго вдохновения. Пусть дом заполнит благо и веселье, пусть все плохое со двора унесет метелью.
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Васильев день я желаю вам отпраздновать в кругу самых близких людей, впуская колядующих и обмениваясь добрыми пожеланиями! Пусть дом благоухает и процветает, семья будет крепкой и дружной, а любовь всех согревает!