Васильев день ежегодно приходится на 14 января. Раньше с этого дня начинался счет нового календарного года. Перед этим праздником многие ходили по домам и посевали, желали счастья и благополучия для жильцов.

И хотя в сегодняшних условиях придерживаться традиций получится далеко не у все, можно поздравить с важным днем на расстоянии. Теплые слова всегда смогут найти путь к сердцу.

Поздравления с Днем святого Василия в открытках, СМС и прозе поднимут настроение и согреют в это трудное время.

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Поздравления в СМС

***

День Васильев наступил —

Нам принес добра и мира,

На весь год здоровья, сил,

И уют в дома, квартиры!

Пусть хорошие лишь вести

Этот праздник принесет!

И пусть вырастет, раз в двести,

Ежемесячный доход!

***

Наступил Васильев день,

В этот светлый праздник

Люди все, кому не лень

В облаченьях разных

Ходят с песней по домам,

Чтоб набрать гостинцы,

Принесут удачу вам,

И добро случится!

***

День Василия святого

Отмечает наш народ.

И всегда он наготове —

К нам с колядками идет.

Ты насыпь ему подарков,

Отсчитай ему деньжат!

Будет год потом весь ярким,

Счастьем, радостью богат!

***

Старый Новый год нам встретить

Никогда не будет лень,

Ломиться пусть стол богатый

В радостный Васильев день.

Вам добра я пожелаю

И сердечного тепла,

Будет в доме пусть порядок,

Будет пусть душа светла.

***

Празднуем Васильев день,

И желаем счастья всем,

Всем удачи и тепла,

Мира, радости сполна.

Много теплых слов желаем.

Наш примите поздравок,

Пусть он всем вам помогает,

Веру и любовь несет.

***

Поздравления в открытках

Поздравления в прозе

***

В Васильев день от души желаю благодати в доме и достатка, мира в семье и любви, щедрых посеваний и вкусных пирогов, обилия на столе и доброты в душе, неугасаемой надежды и несомненного счастья, хороших людей на пути и светлой удачи.

***

От души в Васильев день желаю славной радости и искренней любви, жизни без суматохи и печали, безудержной удачи и везения, светлого счастья и доброго вдохновения. Пусть дом заполнит благо и веселье, пусть все плохое со двора унесет метелью.

***

Васильев день я желаю вам отпраздновать в кругу самых близких людей, впуская колядующих и обмениваясь добрыми пожеланиями! Пусть дом благоухает и процветает, семья будет крепкой и дружной, а любовь всех согревает!