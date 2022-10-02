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Вам желаю я терпения! Поздравления с Днем учителя 2022 в СМС

2 октября 2022, 06:45
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Вам желаю я терпения! Поздравления с Днем учителя 2022 в СМС

В первое воскресенье октября в Украине празднуют День учителя. В 2022 году профессиональный праздник пришелся на 2 число.

Уже несколько лет подряд его празднуют не так, как привыкли ранее. Сначала — пандемия Covid-19, сейчас  — полномасштабная война. Не все ученики ходят в школы, многие занимаются в онлайн-режиме, однако несмотря ни на что, не стоит забывать о педагогах, которые делают очень важную работу и вкладываются в развитие нашего общества.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем учителя 2022 в СМС, чтобы вы смогли поблагодарить своих педагогов за знания.

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В этот день от всей души
Вас поздравить мы спешим!
Вы учитель — просто класс!
Любим больше всех мы вас!

***

Оптимизма, вдохновения,
Сил, удачи чтоб сполна,
Вам желаю я терпения,
С вашим днем, учителя!

***

Спасибо за ваше терпение,
За все, чему учите нас.
Поздравляем вас с Днем учителя!
Любим и ценим мы вас.

***

В осенний день мы этот праздник встретим.
Мы будем поздравления дарить!
Желаем мы всех радостей на свете.
Желаем больше нового открыть!

***

В День учителя желаю
Только счастья и добра,
Пусть не старится с годами
Ваша школьная душа!

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День учителя Привітання
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