В первое воскресенье октября в Украине празднуют День учителя. В 2022 году профессиональный праздник пришелся на 2 число.
Уже несколько лет подряд его празднуют не так, как привыкли ранее. Сначала — пандемия Covid-19, сейчас — полномасштабная война. Не все ученики ходят в школы, многие занимаются в онлайн-режиме, однако несмотря ни на что, не стоит забывать о педагогах, которые делают очень важную работу и вкладываются в развитие нашего общества.
Факты ICTV подготовили поздравления с Днем учителя 2022 в СМС, чтобы вы смогли поблагодарить своих педагогов за знания.
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В этот день от всей души
Вас поздравить мы спешим!
Вы учитель — просто класс!
Любим больше всех мы вас!
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Оптимизма, вдохновения,
Сил, удачи чтоб сполна,
Вам желаю я терпения,
С вашим днем, учителя!
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Спасибо за ваше терпение,
За все, чему учите нас.
Поздравляем вас с Днем учителя!
Любим и ценим мы вас.
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В осенний день мы этот праздник встретим.
Мы будем поздравления дарить!
Желаем мы всех радостей на свете.
Желаем больше нового открыть!
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В День учителя желаю
Только счастья и добра,
Пусть не старится с годами
Ваша школьная душа!