В первое воскресенье октября в Украине празднуют День учителя. В 2022 году профессиональный праздник пришелся на 2 число.

Уже несколько лет подряд его празднуют не так, как привыкли ранее. Сначала — пандемия Covid-19, сейчас — полномасштабная война. Не все ученики ходят в школы, многие занимаются в онлайн-режиме, однако несмотря ни на что, не стоит забывать о педагогах, которые делают очень важную работу и вкладываются в развитие нашего общества.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем учителя 2022 в СМС, чтобы вы смогли поблагодарить своих педагогов за знания.

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В этот день от всей души

Вас поздравить мы спешим!

Вы учитель — просто класс!

Любим больше всех мы вас!

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Оптимизма, вдохновения,

Сил, удачи чтоб сполна,

Вам желаю я терпения,

С вашим днем, учителя!



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Спасибо за ваше терпение,

За все, чему учите нас.

Поздравляем вас с Днем учителя!

Любим и ценим мы вас.

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В осенний день мы этот праздник встретим.

Мы будем поздравления дарить!

Желаем мы всех радостей на свете.

Желаем больше нового открыть!

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В День учителя желаю

Только счастья и добра,

Пусть не старится с годами

Ваша школьная душа!