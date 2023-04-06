Исповедь — одна из Святых Тайн, в которой на человека сходит великая Божья благодать и отпускаются грехи. Особенно в период Великого поста, церковь советует верующим исповедоваться хотя бы один раз.

Как правильно исповедоваться и как подготовиться к исповеди, узнавали Факты ICTV.

Как подготовиться к исповеди?

Священник Украинской Греко-Католической церкви отец Михаил Лозанчин отмечает, что исповедь — это встреча с Богом, поэтому люди должны идти исповедаться, чтобы рассказать Всевышнему о конкретном отрезке своей жизни.

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Чтобы качественно подготовиться к исповеди человек должен сначала осознать свои грехи. Ведь именно с этого начинается покаяние.

— Важнейшим аспектом подготовки является Экзамен совести. Вы должны задать себе вопрос: За что я должен просить прощения? Какова моя жизнь перед Богом? Что я должен признать на исповеди? — говорит отец Михаил.

Сначала нужно вспомнить величайшие грехи, страсти и пороки, с которыми нужно бороться в первую очередь. Они должны быть предметом постоянного покаяния и борьбы.

Также стоит примириться со всеми близкими, попросить прощения и простить их.

Подготовка к исповеди должна происходить в постоянных молитвах и пребывании в одиночестве для рассуждения о своих грехах. Также поможет чтение духовных книг и соблюдение поста.

— Если вы нерегулярно посещаете храм и не поститесь в среду, пятницу и установленные Церковью многодневные посты, необходимо перед исповедью не менее трех дней попостить.

Если вы планируете исповедоваться впервые, то обязательно скажите об этом священнику. Он расскажет вам, как исповедоваться правильно и сможет уделить больше времени и внимания.

Как правильно исповедоваться?

Отец Валерий Сиротюк отмечает, что святая тайна покаяния — это единственная возможность очистить христианскую душу от греха и примириться с Богом.

Священник добавляет, что есть три обязательных условий, которые нужно выполнить дома перед исповедью:

Вспомнить свои сознательные грехи — в этом вам поможет совесть. Чтобы понять все свои грехи, можно внимательно прочитать 10 заповедей, и подумать над ними, вспомнив свою жизнь. Возбудить в себе искреннее сожаление за совершенные грехи. Дать твердое обещание себе и Богу, что больше не будете грешить.

— Это можно сделать дома. После выполнения трех условий, можно идти к Богу — в церковь или храм, — советует отец Валерий.

В церкви проходит следующий этап исповеди: найдите священника или епископа и скажите ему о своем желании исповедоваться.

— Запомните, каждый священник — это твой друг, помощник, адвокат, твой духовник. Поэтому священник на исповеди поможет вам обрести внутреннюю отвагу и раскаяние. Только придите в церковь, — говорит отец Валерий.

Священник советует не обращать внимания на стыд или страх, ведь это нормальные чувства для тех, у кого есть совесть. Нужно просто обратиться к духовнику и начать рассказывать обо всех совершенных грехах, за которые вам стыдно!

В конце исповеди вы должны сказать священнику: — “Отец, теперь тебя прошу о науке и об отпущении грехов”. Священник скажет вам о ваших грехах и предоставит священную Науку, которую вы должны внимательно выслушать.

Затем отец даст вам покаяние, то есть молитвы, которые вы должны прочитать за свои грехи. Кстати, это могут не только молитвы, но и совет совершить добрый поступок.

В завершение священник прочтет молитву разгрешения.

Зачем исповедоваться?

Исповедь — это открытие своих грехов перед Богом в присутствии священника, а раскаяние — это осознание собственных грехов и желание их исправить.

Исповедь и раскаяние — две составляющие примирения с Богом. Сам Господь дал власть своим ученикам отпускать грехи и говорил: — Что свяжете на Земле, будет связанным на небе. А что разрешите на Земле, будет разрешенным на небе.

Когда человек готовится к исповеди, он вспоминает все грехи, плохие поступки и мысли. И главным здесь является чувство вины перед Богом.

Чтобы жить со свободным сердцем и душой, получить прощение от Господа люди должны исповедоваться! Ведь исповедь — результат осознания собственного несовершенства, нежелания жить с грехом.

Истинное прощение от Господа наступит только при условии искреннего и свободного намерения человека исповедоваться.