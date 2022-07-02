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Успешного жизненного забега! Поздравления с Днем спортивного журналиста

2 июля 2022, 07:03
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Успешного жизненного забега! Поздравления с Днем спортивного журналиста

2 июля празднуют Международный день спортивного журналиста. Профессиональный праздник отмечается с 1995 года по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы.

Спорт  был и остается неотъемлемой частью каждого народа. Журналист этой сферы делает полезную и нужную работу, освещая события общественной жизни, связанные со спортом и физкультурой. Если у вас в окружении есть такой человек, не забудьте поздравить его, сделать это можно с помощью СМС или открыток, которые подготовили Факты ICTV.

Поздравления с Днем спортивного журналиста в СМС

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***

Всех спортивных журналистов
С праздником, ребята.
Вы скопили за плечами
Опыт уж богатый.

Пусть успешным непременно
Будет жизненный забег,
Пусть в профессии настигнет
Вас признание и успех.

***

Всем спортивным журналистам
Шлю свой пламенный привет,
Вам в профессии желаю
Много плодотворных лет.

Пусть захватывает дело,
Вдохновляет спорт всегда,
Интересно и задорно
Яркие бегут года.

***

В Международный день спортивных журналистов
Тебя приветствую и поздравляю от души!
Достаток пусть умножится раз в триста
И в праздник пусть исполнятся мечты.

***

Пусть будет жизнь твоя прекрасна,
А мир беспечен, радостен, лучист.
Всегда таким успешным будь и классным,
Любимый наш спортивный журналист!

***

С Международным журналиста днем,
По жизни делай ход конем,
Пускай твой каждый репортаж
Приводит всех в восторг, в кураж,
Желаем только эксклюзива,
Чтобы твой труд всегда ценили
И чтоб прославился вестями,
Спортивными ты новостями.

Поздравления с Днем спортивного журналиста в открытках

День спортивного журналиста

День спортивного журналиста День спортивного журналиста День спортивного журналиста День спортивного журналиста

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