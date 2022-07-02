2 июля празднуют Международный день спортивного журналиста. Профессиональный праздник отмечается с 1995 года по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы.

Спорт был и остается неотъемлемой частью каждого народа. Журналист этой сферы делает полезную и нужную работу, освещая события общественной жизни, связанные со спортом и физкультурой. Если у вас в окружении есть такой человек, не забудьте поздравить его, сделать это можно с помощью СМС или открыток, которые подготовили Факты ICTV.

Поздравления с Днем спортивного журналиста в СМС

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Всех спортивных журналистов

С праздником, ребята.

Вы скопили за плечами

Опыт уж богатый.

Пусть успешным непременно

Будет жизненный забег,

Пусть в профессии настигнет

Вас признание и успех.

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Всем спортивным журналистам

Шлю свой пламенный привет,

Вам в профессии желаю

Много плодотворных лет.

Пусть захватывает дело,

Вдохновляет спорт всегда,

Интересно и задорно

Яркие бегут года.



***

В Международный день спортивных журналистов

Тебя приветствую и поздравляю от души!

Достаток пусть умножится раз в триста

И в праздник пусть исполнятся мечты.

***

Пусть будет жизнь твоя прекрасна,

А мир беспечен, радостен, лучист.

Всегда таким успешным будь и классным,

Любимый наш спортивный журналист!

***

С Международным журналиста днем,

По жизни делай ход конем,

Пускай твой каждый репортаж

Приводит всех в восторг, в кураж,

Желаем только эксклюзива,

Чтобы твой труд всегда ценили

И чтоб прославился вестями,

Спортивными ты новостями.

Поздравления с Днем спортивного журналиста в открытках