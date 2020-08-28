28 августа верующие отметят Успение Пресвятой Богородицы.
Дата посвящается окончанию жизни Девы Марии на земле. Ее начали отмечать еще в IV веке в Византии.
29 августа закончится Успенский пост, но 28 августа он будет самым строгим.
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СМС или открытки с Успением Пресвятой Богородицы порадуют ваших родственников и друзей.
Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с Успением Пресвятой Богородицы.
С Успением Богородицы
Сердечно поздравляю,
Добра и благоденствия
Вам от души желаю.
Пусть вера будет крепкою,
Надежда помогает,
Любовь в горячем сердце
Горит, не затухает.
***
Пускай вас Богородица
От боли защитит,
От бед, обид, отчаяния
Всегда пусть оградит.
***
Еще смеется август золотой,
Но осени гонцы уже идут.
Успенье Богородицы святой,
Колокола на звоннице поют.
Пусть Матерь Божья вас от бед хранит,
Живите в мире с Богом и людьми,
Пусть ангел вас крыльями осенит,
И долгими пусть будут ваши дни!
***
Я вас с праздником великим,
Светлым поздравляю.
В День Успения Пресвятой Богородицы
Мира всем желаю.
Пусть в сердцах живет любовь,
Радость и терпение.
Чтоб ценили каждый час,
Каждое мгновение.
Календарь церковных праздников в сентябре 2020
В сентябре 2020 будет мало церковных праздников.
В первом месяце осени православные христиане отметят большой церковный праздник, который является одним из 12 самых важных дат — это Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября. В этот день родилась Дева Мария.
Факты ICTV составили календарь церковных праздников в сентябре 2020.