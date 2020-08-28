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Успение Пресвятой Богородицы: лучшие поздравления в СМС

28 августа, 05:30 Юлія Клєцова
Успение Пресвятой Богородицы: лучшие поздравления в СМС

28 августа верующие отметят Успение Пресвятой Богородицы.

Дата посвящается окончанию жизни Девы Марии на земле. Ее начали отмечать еще в IV веке в Византии.

29 августа закончится Успенский пост, но 28 августа он будет самым строгим.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

СМС или открытки с Успением Пресвятой Богородицы порадуют ваших родственников и друзей.

Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с Успением Пресвятой Богородицы.

С Успением Богородицы
Сердечно поздравляю,
Добра и благоденствия
Вам от души желаю.

Пусть вера будет крепкою,
Надежда помогает,
Любовь в горячем сердце
Горит, не затухает.
***
Пускай вас Богородица
От боли защитит,
От бед, обид, отчаяния
Всегда пусть оградит.
***
Еще смеется август золотой,
Но осени гонцы уже идут.
Успенье Богородицы святой,
Колокола на звоннице поют.

Пусть Матерь Божья вас от бед хранит,
Живите в мире с Богом и людьми,
Пусть ангел вас крыльями осенит,
И долгими пусть будут ваши дни!
***
Я вас с праздником великим,
Светлым поздравляю.
В День Успения Пресвятой Богородицы
Мира всем желаю.

Пусть в сердцах живет любовь,
Радость и терпение.
Чтоб ценили каждый час,
Каждое мгновение.

Календарь церковных праздников в сентябре 2020

В сентябре 2020 будет мало церковных праздников.

В первом месяце осени православные христиане отметят большой церковный праздник, который является одним из 12 самых важных дат — это Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября. В этот день родилась Дева Мария.

Факты ICTV составили календарь церковных праздников в сентябре 2020.

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