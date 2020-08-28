28 августа верующие отметят Успение Пресвятой Богородицы.

Дата посвящается окончанию жизни Девы Марии на земле. Ее начали отмечать еще в IV веке в Византии.

29 августа закончится Успенский пост, но 28 августа он будет самым строгим.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

СМС или открытки с Успением Пресвятой Богородицы порадуют ваших родственников и друзей.

Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с Успением Пресвятой Богородицы.

С Успением Богородицы

Сердечно поздравляю,

Добра и благоденствия

Вам от души желаю.

Пусть вера будет крепкою,

Надежда помогает,

Любовь в горячем сердце

Горит, не затухает.

***

Пускай вас Богородица

От боли защитит,

От бед, обид, отчаяния

Всегда пусть оградит.

***

Еще смеется август золотой,

Но осени гонцы уже идут.

Успенье Богородицы святой,

Колокола на звоннице поют.

Пусть Матерь Божья вас от бед хранит,

Живите в мире с Богом и людьми,

Пусть ангел вас крыльями осенит,

И долгими пусть будут ваши дни!

***

Я вас с праздником великим,

Светлым поздравляю.

В День Успения Пресвятой Богородицы

Мира всем желаю.

Пусть в сердцах живет любовь,

Радость и терпение.

Чтоб ценили каждый час,

Каждое мгновение.

Календарь церковных праздников в сентябре 2020

В сентябре 2020 будет мало церковных праздников.

В первом месяце осени православные христиане отметят большой церковный праздник, который является одним из 12 самых важных дат — это Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября. В этот день родилась Дева Мария.

Факты ICTV составили календарь церковных праздников в сентябре 2020.