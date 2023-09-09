Ежегодно 9 сентября в мире празднуют Международный день красоты. Дата установлена в 1995 году по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии Cidesco, в 2023-ем она приходится на выходной день — субботу.

Несмотря на то, что тенденции постоянно меняются, у каждого из нас есть свои представления о красоте, ведь это понятие субъективное. Изначально этот праздник создавался для пластических хирургов, визажистов, моделей, косметологов, парикмахеров и других людей, связанных со сферами, что делают наш мир красивее. Сейчас же поздравления с Днем красоты 2023 можно адресовать всем, кому посчитаете нужным.

По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Международным днем красоты 2023 в открытках.

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Стоит отметить, что 9 сентября во многих странах проходят конкурсы красоты, а также мероприятия и конгрессы, в которых обсуждается текущее состояние дел в индустрии красоты. Также в эту дату устраивают разнообразные акции и шествия.