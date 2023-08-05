Успенский пост 2023: традиции, запреты и что можно есть

Успенский пост в церковном календаре посвящен День памяти Божьей Матери. Традиционно, он длится 14 дней — с 14 по 27 августа включительно. Самое время узнать о традиция, запретах и что можно есть на Успенский пост.

Традиции Успенского поста

В первый день поста верующие идут в церковь, чтобы освятить воду и меда нового сбора. По приходу домой эту сладкую массу принято употреблять в пищу. Также хозяйки делали различные сладости с маком.

На Яблочный спас, который приходится на 19 августа, принято отдыхать от работы, и принято разделять с друзьями угощения со свежесобранных яблок.

Стоит также не забывать, что Успенский пост — это очищение не только тела, но и души. Наши предки избегали негативных мыслей, грубых слов и ссор с близкими.

Молитвы помогут очиститься свою голову от плохих мыслей.

Запреты на Успенский пост

Как и в любой церковный праздник, запрещено трудиться в саду или в доме. Нельзя пить алкоголь и курить, чтобы тело очистилось от последствий вредных привычек.

Веселья в пост также неуместны — избегайте гуляний, где будут танцевать и петь. Безделье также под запретом — занимайтесь делами, но не очень трудными.

Если нужно ехать в командировку или путешествовать — лучше перенесите поездку. Однако, если о помощи попросить тот, кто в этом нуждается — вы не сможете отказать.

Что можно есть в Успенский пост по дням

Как и любой пост, это церковное событие имеет свои ограничения. В целом, Успенский пост считают самым приятным, поскольку запреты на него припадают не строгие.

Традиционно, запрещена пище животного происхождения — мясо, молочка, яйца, и так далее. За эти две недели основным рационом станут фрукты, ягоды и овощи.

Так, график питания по дням на Успенский пост:

понедельник, среда и пятница — хлеб, соль, сырые овощи и фрукты, орех, сухофрукты, мед и вода;

вторник и четверг — можно есть горячие блюда без масла;

суббота и воскресенье — можно употреблять горячую пищу с маслом и пить вино.

Примечательно, что на день Преображения Господня можно употреблять рыбу и пить вино — праздник приходится на 19 августа.

На последний месяц лета также приходятся и другие праздники. К примеру Успение Пресвятой Богородицы. Ознакомиться с полным календарем праздников августа 2023 можно на Фактах ICTV.