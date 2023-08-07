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Успенский пост 2023: календарь питания по дням

7 августа 2023, 07:45
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Календарь питания на Успенский пост 2023
Источник: Pexels

14 августа начнется Успенский пост, который является одним из самых строгих. Установлен он в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы (28 августа) и длится всего две недели.

Так, самый короткий период воздержания приходится на период с 14 до 27 августа. Строгость этого поста схожа со строгостью Великого, однако в летний период множество разнообразных фруктов и овощей, что делает его более приятным.

Успенський піст 2023 - календар харчування по днях

Успенский пост 2023 — календарь питания по дням

  • 14 августа — сухоядение
  • 15 августа — горячая пища без масла
  • 16 августа — сухоядение
  • 17 августа —  горячая пища без масла
  • 18 августа — сухоядение
  • 19 августа — горячая пища с маслом, можно выпить бокал красного вина
  • 20 августа — горячая пища с маслом, можно выпить бокал красного вина
  • 21 августа — сухоядение
  • 22 августа — горячая пища без масла
  • 23 августа — сухоядение
  • 24 августа — горячая пища без масла
  • 25 августа — сухоядение
  • 26 августа — горячая пища с маслом, можно выпить бокал красного вина
  • 27 августа — горячая пища с маслом, можно выпить бокал красного вина

Стоит отметить, что в праздник Преображение Господне — 19 августа, разрешено есть рыбу и пить вино, в не зависимости от того, на какой день он приходится.

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