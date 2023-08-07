14 августа начнется Успенский пост, который является одним из самых строгих. Установлен он в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы (28 августа) и длится всего две недели.

Так, самый короткий период воздержания приходится на период с 14 до 27 августа. Строгость этого поста схожа со строгостью Великого, однако в летний период множество разнообразных фруктов и овощей, что делает его более приятным.

Успенский пост 2023 — календарь питания по дням

14 августа — сухоядение

15 августа — горячая пища без масла

16 августа — сухоядение

17 августа — горячая пища без масла

18 августа — сухоядение

19 августа — горячая пища с маслом, можно выпить бокал красного вина

20 августа — горячая пища с маслом, можно выпить бокал красного вина

21 августа — сухоядение

22 августа — горячая пища без масла

23 августа — сухоядение

24 августа — горячая пища без масла

25 августа — сухоядение

26 августа — горячая пища с маслом, можно выпить бокал красного вина

27 августа — горячая пища с маслом, можно выпить бокал красного вина

Стоит отметить, что в праздник Преображение Господне — 19 августа, разрешено есть рыбу и пить вино, в не зависимости от того, на какой день он приходится.