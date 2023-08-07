14 августа начнется Успенский пост, который является одним из самых строгих. Установлен он в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы (28 августа) и длится всего две недели.
Так, самый короткий период воздержания приходится на период с 14 до 27 августа. Строгость этого поста схожа со строгостью Великого, однако в летний период множество разнообразных фруктов и овощей, что делает его более приятным.
Успенский пост 2023 — календарь питания по дням
- 14 августа — сухоядение
- 15 августа — горячая пища без масла
- 16 августа — сухоядение
- 17 августа — горячая пища без масла
- 18 августа — сухоядение
- 19 августа — горячая пища с маслом, можно выпить бокал красного вина
- 20 августа — горячая пища с маслом, можно выпить бокал красного вина
- 21 августа — сухоядение
- 22 августа — горячая пища без масла
- 23 августа — сухоядение
- 24 августа — горячая пища без масла
- 25 августа — сухоядение
- 26 августа — горячая пища с маслом, можно выпить бокал красного вина
- 27 августа — горячая пища с маслом, можно выпить бокал красного вина
Стоит отметить, что в праздник Преображение Господне — 19 августа, разрешено есть рыбу и пить вино, в не зависимости от того, на какой день он приходится.