Международный день переводчика во всем мире отмечается 30 сентября. В 2023 году праздник приходится на субботу.

Важная дата посвящена всем тем, кто убирает языковые барьеры между миллионами людей. Крайне важно получать правильную информацию, которая не теряет своего смысла после перевода. Профессия переводчика требует огромных знаний, усидчивости и концентрации.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Международным днем переводчика в открытках, с помощью которых можно теплым словом поднять настроение близким.

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Известно, что праздник берет свое начало с 1953 года, и уже в 1991 году День переводчика предложили отмечать на международном уровне. Ежегодно, праздник проходит под девизом, который каждый раз меняется. В 2023 году Международный день переводчика проводится под слоганом Перевод открывает многогранность человечества.

Напомним, что в октябре праздники будут отмечаться по новым датам. К примеру, это касается Покрова и Дня защитников и защитниц Украины. Календарь праздников октября 2023 можно посмотреть на Фактах ICTV.