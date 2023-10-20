Сегодня, 20 октября, стоит поздравить с профессиональным праздником поваров и авиадиспетчеров. Хотя авиаотрасль в Украине переживает сложные времена из-за войны, почтить мастеров своего дела все равно стоит. Также в этот день нужно лишний раз подумать о здоровье, в частности женщинам, и узнать свежие данные статистики. Подробнее о том, какие праздники отмечаются 20 октября 2023 года — читайте в материале Фактов. Life.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

Особое внимание в этот день уделяется теме противостояния невидимому врагу. Сегодня отмечается Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы. День введен президенстским указом в начале 2005 года. Именно этот вид рака является самым распространенным онкозаболеванием среди женщин. Ежегодно он уносит жизни около полумиллиона пациенток по всему миру. Болеют раком груди и мужчины, но значительно реже. Такие новообразования довольно хорошо поддаются лечению, но для этого нужно выявлять болезнь как можно раньше. В этот день различные организации и фонды напоминают женщинам о необходимости регулярных обследований.

Также сегодня отмечается Всемирный день профилактики остеопороза. Он является очень частой причиной инвалидизации и смертности, поэтому людям всех полов стоит обращать внимание на состояние своих костей, особенно после 50 лет.

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Если у вас в окружении есть повара и авиадиспетчеры, не забудьте поздравить их с профессиональными праздниками и пожелать вкусных блюд и бесперебойной связи. Международный день авиадиспетчера отмечается в мире более 60 лет. Зато Международный день повара и кулинара — праздник довольно молодой, поскольку традицию его празднования начали отмечать в 2004 году. Однако, почему не повод побаловать себя чем-то вкусненьким.

Сегодня же отмечается Всемирный день статистики. Именно этот вид науки собирает данные обо всем, дает нам возможность анализировать их, делать выводы и принимать решения, опираясь на те или иные цифры. Есть у украинцев и любимый вид статистики — это ежедневные потери врага: личного состава и техники.

Какой церковный праздник 20 октября

По новому церковному календарю сегодня почитают святого великомученика Артемия. В преданиях о нем вспоминают как о воине, который сначала преследовал христиан, а потом сам уверовал и пострадал за свои убеждения.

Кто празднует день ангела 20 октября 2023 года

Сегодня празднуют именины владельцы редких имен: Демьян, Иосиф, Юлиан и Леонтий. Также в случае, если сегодня в вашей семье родился мальчик, рассмотрите возможность назвать его Марком, Николаем или Сергеем. У этих имен сегодня тоже день ангела. Среди женщин и девушек именины празднуют Пелагеи.

Что нельзя делать сегодня

На улице ощутимо похолодало, поэтому неудивительно, что и наши предки считали, что сейчас нельзя ходить в легкой одежде. Логично, что иммунитет ближе к холодам ослабевает, в воздухе летают вирусы, поэтому и переохлаждаться и снижать защитные силы организма не стоит.

Также сегодня древние украинцы и украинки не работали с тестом. Считалось, что выпечка не получится. Еще молчали о снах, если хотели, чтобы они сбылись.

Не сбрасывайте со счетов и лунный календарь. Если надумали сходить в парикмахерскую, чтобы покраситься, лучше перенесите визит, потому что сегодня день не будет способствовать таким манипуляциям с волосами.

Что можно делать 20 октября

В древности женщины в этот день надевали на голову новые платки или шапки. Считалось, если это сделать, голова весь год не будет болеть.

Также сегодня просто замечательный день для общения, творчества и науки. Хорошо будет позаниматься спортом, в частности дыхательными упражнениями, и посвятить день ментальному очищению, скорректировав собственные мысли.

Народные приметы на 20 октября 2023 года

Считалось, что именно с сегодняшнего дня начинается настоящая зима. Впрочем, так было в древности, а сейчас климат в мире и в Украине изменился, поэтому стоит пересмотреть подход к приметам. Впрочем, ничто не мешает сравнить старые наблюдения и новую реальность.

Раньше считалось, что первый снег 20 октября обещает зиму уже к концу ноября.

Внимательно осмотрите ближайший дуб или березу. Если на них еще сохранилась листва, то мягкой зимы тоже не будет.

Если же погода стоит хорошая, то ближайшие три недели она такой и будет оставаться.

Актуальной народной приметой является и такая, если поменять осенью летнюю резину на зимнюю, в холода будешь ездить без проблем. Когда именно стоит переобуть машину, подробно рассказали в этом материале.