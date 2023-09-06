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Удачи в дом и новых сил! Поздравления в открытках с Михайловым чудом 2023

6 сентября 2023, 07:30
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Михайлове чудо 2023
Источник: Pexels

6 сентября, согласно новоюлианскому календарю, православные верующие отмечают Михайлово чудо. В этот день чтят память архангела Михаила, а сам праздник посвящен чуду, которое совершил глава Божьего войска.

Архангела Михаила в народе считают защитником отверженных, нуждающихся, бедных и больных. В церковной традиции он судья, провожающий души усопших, взвешивая их поступки на весах. Также он является главой святого воинства ангелов и архангелов.

Помимо того, что в этот день верующие посещают храмы и молятся, также нужно поздравлять друг друга, желая всего самого лучшего. Факты ICTV подготовили поздравления с Михайловым чудом 2023 в открытках.

Михайлове чудо 2023

Михайлове чудо 2023

Михайлове чудо 2023

Михайлове чудо 2023

Михайлове чудо 2023

Напомним, с 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новый церковный календарь. Изменения коснулись неподвижных праздников — они сместились на 13 дней назад, до этого Михайлово чудо отмечали ежегодно 19 сентября.

Новый церковный календарь 2023-2024 — смотрите на Фактах ICTV.

К слову, верующим, которые еще не готовы к такому шагу, разрешили жить по юлианскому календарю до 2025 года.

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