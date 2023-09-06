6 сентября, согласно новоюлианскому календарю, православные верующие отмечают Михайлово чудо. В этот день чтят память архангела Михаила, а сам праздник посвящен чуду, которое совершил глава Божьего войска.

Архангела Михаила в народе считают защитником отверженных, нуждающихся, бедных и больных. В церковной традиции он судья, провожающий души усопших, взвешивая их поступки на весах. Также он является главой святого воинства ангелов и архангелов.

Помимо того, что в этот день верующие посещают храмы и молятся, также нужно поздравлять друг друга, желая всего самого лучшего. Факты ICTV подготовили поздравления с Михайловым чудом 2023 в открытках.

Напомним, с 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новый церковный календарь. Изменения коснулись неподвижных праздников — они сместились на 13 дней назад, до этого Михайлово чудо отмечали ежегодно 19 сентября.

Новый церковный календарь 2023-2024 — смотрите на Фактах ICTV.

К слову, верующим, которые еще не готовы к такому шагу, разрешили жить по юлианскому календарю до 2025 года.