Новый год 2023 должен быть особенным, и не только из-за войны. Тяжелые времена показали наше единство и сплоченность.

Многие из нас будут отмечать праздник не там, где планировалось изначально, но нам праздник никто не сможет испортить, даже если важное событие придется отмечать не в кругу друзей или семьи.

Факты ICTV подготовили лучшие открытки на Новый год 2023, чтобы показать важным людям всю свою любов и заботу. Теплые слова растопят даже самое холодное сердце.

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Многие возлагают огромные надежды на 2023 год. Традиционно, он начнется с января, который также принесет украинцам праздники — как церковные, так государственные. К примеру, часть украинцев будет отмечать 7 января Рождество, а 19 числа — Крещение. Уже на конец января приходится Международный день ювелира — нужно не забыть и поздравить с праздником своих близких. Календарь праздников января 2023 можно посмотреть на Фактах ICTV.