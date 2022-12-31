Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Свята в Україні

Удачи во всех начинаниях: праздничные открытки на Новый год 2023

31 декабря 2022, 08:56
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Новый год
Источник: Pexels

Новый год 2023 должен быть особенным, и не только из-за войны. Тяжелые времена показали наше единство и сплоченность.

Многие из нас будут отмечать праздник не там, где планировалось изначально, но нам праздник никто не сможет испортить, даже если важное событие придется отмечать не в кругу друзей или семьи.

Факты ICTV подготовили лучшие открытки на Новый год 2023, чтобы показать важным людям всю свою любов и заботу. Теплые слова растопят даже самое холодное сердце.

Сейчас смотрят

привітання з Новим роком 2023 у листівках

привітання з Новим роком 2023 у листівках

привітання з Новим роком 2023 у листівках

Многие возлагают огромные надежды на 2023 год. Традиционно, он начнется с января, который также принесет украинцам праздники — как церковные, так государственные. К примеру, часть украинцев будет отмечать 7 января Рождество, а 19 числа — Крещение. Уже на конец января приходится Международный день ювелира — нужно не забыть и поздравить с праздником своих близких. Календарь праздников января 2023 можно посмотреть на Фактах ICTV.

Читайте также:
УкраинаГосударственные праздники и выходные в Украине — календарь на 2023 год

Теги
Новый год Поздравления с праздниками
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь