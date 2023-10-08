День юриста в Украине отмечается ежегодно 8 октября. В 2023 году праздник приходится на воскресенье.

В єтот день стоит поздравить тех, кто досконально знает права и обязанностей украинцев, кто умело апеллирует своими знаниями в законах и помогает справедливости восторжествовать, какая бы задача перед ними не возникала.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем юриста 2023 в открытках, которые порадуют близких и друзей. Теплые слова способны поднять настроение на долго время и напомнить о своей заботе.

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Известно, что праздник День юриста в Украине берет свое начало в 1997 году и отмечается ежегодно с того момента. Профессиональных праздников отдельных категорий юристов в Украине огромное количество. К примеру, на 1 декабря приходится День прокуратуры, а на 19 декабря — День адвокатуры.

И пока октябрь нас радует последними теплыми днями, ноябрь принесет огромное количество праздников. Ожидается много важных дат, связанными с отдельными профессиями. Ознакомиться с полным календарем праздников ноября 2023 можно на Фактах ICTV.