Старый Новый год 2023 – праздник, который многие семьи отмечают так же ярко, как и ночь с 31 декабря на 1 января. Приходится он на 13 января.

В этот день следует поздравить всех близких. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления со Старым Новым годом в открытках, СМС и прозе.

Теплые слова растопят сердце и помогут выразить поддержку в эти трудные времена.

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Поздравления со Старым Новым годом в прозе

Поздравляю со Старым Новым годом и пожелать хочу, чтобы все старое и ненужное осталось в ушедшем году, чтобы новый год принес только радость и счастье, чтобы жизнь наполнилась ярким светом и новыми силами, чудесными идеями и яркими эмоциями, искренней любовью и большой удачей.

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Пускай Старый Новый год принесет в твой дом много счастья, добра и радости! Пускай в душе царят гармония и уют! Желаю искренней любви, стабильного достатка, крепкого здоровья и только хороших людей в твоем окружении!

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Поздравляю со Старым Новым годом! Пусть старыми, но незабываемыми станут добрые моменты прошлого, пусть в новом году приумножатся былые успехи и пусть будет с кем разделить счастье и радость души.

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С праздником вас! Пускай Старый Новый год все проблемы с собой заберет, а оставит вам счастье и радость. Пусть наступающий год будет для вас лучше, веселее и ярче.

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Поздравляю со Старым Новым годом! Пусть все негативные мысли, грусть и печаль останутся в 2022 году, а в новый год мы возьмем с собой только ясные дни, улыбки, новые цели и чуть больше здоровья!

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Поздравления со Старым Новым годом в открытках

Поздравления со Старым Новым годом в СМС

Со Старым Новым годом

Мы поздравляем вас,

Пускай счастливым будет

Ваш каждый день и час!

Пускай в ваш дом приходят

Добро, тепло, уют,

Ведь счастье там, где любят,

Заботятся и ждут!

***

Желаю в Старый Новый год

Поменьше грусти и забот,

Чтоб как по маслу шли дела,

И круглый год душа цвела.

Еще хочу я пожелать

Не плакать и не унывать,

И чтобы планы шли на взлет,

Сегодня, завтра, целый год!

***

Пусть Старый Новый год

Удачу принесет,

Здоровье укрепит,

В деньгах пусть не стеснит,

Беду прогонит прочь,

Сумеет всем помочь.

Пусть каждый то найдет,

О чем мечтал весь год.

***

Старый Новый год шагает,

Пусть доходы прибавляет,

Дарит радость и веселье,

Силы, бодрость, настроение!

Чтоб желания сбывались,

А проблемы в миг умчались,

Были счастье и покой,

Позитивный лишь настрой!

***

Со Старым Новым годом

Хочу поздравить вас.

Пусть принесет вам праздник

Лишь бодрости запас,

Поднимет настроенье,

Удачей одарит,

Избавит от невзгод всех

И всяческих обид!

Последний месяц зимы также будет ярким на праздники. Ознакомиться с полным календарем церковных праздников на февраль 2023 можно на Фактах ICTV.