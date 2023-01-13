Старый Новый год 2023 – праздник, который многие семьи отмечают так же ярко, как и ночь с 31 декабря на 1 января. Приходится он на 13 января.
В этот день следует поздравить всех близких. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления со Старым Новым годом в открытках, СМС и прозе.
Теплые слова растопят сердце и помогут выразить поддержку в эти трудные времена.
Поздравления со Старым Новым годом в прозе
Поздравляю со Старым Новым годом и пожелать хочу, чтобы все старое и ненужное осталось в ушедшем году, чтобы новый год принес только радость и счастье, чтобы жизнь наполнилась ярким светом и новыми силами, чудесными идеями и яркими эмоциями, искренней любовью и большой удачей.
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Пускай Старый Новый год принесет в твой дом много счастья, добра и радости! Пускай в душе царят гармония и уют! Желаю искренней любви, стабильного достатка, крепкого здоровья и только хороших людей в твоем окружении!
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Поздравляю со Старым Новым годом! Пусть старыми, но незабываемыми станут добрые моменты прошлого, пусть в новом году приумножатся былые успехи и пусть будет с кем разделить счастье и радость души.
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С праздником вас! Пускай Старый Новый год все проблемы с собой заберет, а оставит вам счастье и радость. Пусть наступающий год будет для вас лучше, веселее и ярче.
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Поздравляю со Старым Новым годом! Пусть все негативные мысли, грусть и печаль останутся в 2022 году, а в новый год мы возьмем с собой только ясные дни, улыбки, новые цели и чуть больше здоровья!
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Поздравления со Старым Новым годом в открытках
Поздравления со Старым Новым годом в СМС
Со Старым Новым годом
Мы поздравляем вас,
Пускай счастливым будет
Ваш каждый день и час!
Пускай в ваш дом приходят
Добро, тепло, уют,
Ведь счастье там, где любят,
Заботятся и ждут!
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Желаю в Старый Новый год
Поменьше грусти и забот,
Чтоб как по маслу шли дела,
И круглый год душа цвела.
Еще хочу я пожелать
Не плакать и не унывать,
И чтобы планы шли на взлет,
Сегодня, завтра, целый год!
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Пусть Старый Новый год
Удачу принесет,
Здоровье укрепит,
В деньгах пусть не стеснит,
Беду прогонит прочь,
Сумеет всем помочь.
Пусть каждый то найдет,
О чем мечтал весь год.
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Старый Новый год шагает,
Пусть доходы прибавляет,
Дарит радость и веселье,
Силы, бодрость, настроение!
Чтоб желания сбывались,
А проблемы в миг умчались,
Были счастье и покой,
Позитивный лишь настрой!
***
Со Старым Новым годом
Хочу поздравить вас.
Пусть принесет вам праздник
Лишь бодрости запас,
Поднимет настроенье,
Удачей одарит,
Избавит от невзгод всех
И всяческих обид!
Последний месяц зимы также будет ярким на праздники. Ознакомиться с полным календарем церковных праздников на февраль 2023 можно на Фактах ICTV.