На 10 сентября приходится День физической культуры и спорта Украины. В 2022 году важную дату отмечают в субботу.
Самое время поздравить тех, кто прикладывает все усилия, чтобы развивать спорт и активный образ жизни среди украинцев. Здоровые граждане — основа процветания страны. Праздник касается как мастеров, тренеров, а также тех, кто посвятил свою жизнь спорту — любительскому и профессиональному.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем физической культуры и спорта в открытках и СМС, которые порадуют друзей даже на расстоянии.
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День физической культуры
Отмечает вся страна,
Бодрости желаю духа,
И здоровья вам сполна.
Будет время пусть для спорта,
Мышцы пусть всегда горят,
А активные занятия
Силу, стойкость вам сулят.
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День физической культуры в Украине,
Отмечаем ежегодно мы,
В этот день пусть сбудутся надежды,
И спортивные мечты.
Всем спортсменам мы подносим,
От души свое поздравление,
Мы для вас удачи просим,
Олимпийский огонек.
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В День спорта Украины
Я сил тебе желаю,
Всегда ешь витамины,
Пусть мышцы нарастают!
От утренней пробежки
Отлынивать не стоит,
Беги вперёд, не мешкай
И закаляй здоровье!
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Спорт — важнейшее занятье,
Это знаем с детства мы.
Я желаю, чтоб дружили
Физкультурой чаще вы.
Пусть крепчает тело ваше,
Мышцы сталью обрастут.
Ну а новые рекорды
На свершения подтолкнут.
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О Ваших спортивных достижениях ходят слухи. Сила тела и духа воплотилась в одном человеке, который стал гордостью нашего города и всей Украины. Оставайтесь всегда таким же выносливым и сильным, как сейчас.
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Сентябрь готов порадовать украинцев приятными праздниками — в первый месяц весны много важных дат, особенно церковных. Ознакомиться с календарем праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.