На 10 сентября приходится День физической культуры и спорта Украины. В 2022 году важную дату отмечают в субботу.

Самое время поздравить тех, кто прикладывает все усилия, чтобы развивать спорт и активный образ жизни среди украинцев. Здоровые граждане — основа процветания страны. Праздник касается как мастеров, тренеров, а также тех, кто посвятил свою жизнь спорту — любительскому и профессиональному.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем физической культуры и спорта в открытках и СМС, которые порадуют друзей даже на расстоянии.

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День физической культуры

Отмечает вся страна,

Бодрости желаю духа,

И здоровья вам сполна.

Будет время пусть для спорта,

Мышцы пусть всегда горят,

А активные занятия

Силу, стойкость вам сулят.

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День физической культуры в Украине,

Отмечаем ежегодно мы,

В этот день пусть сбудутся надежды,

И спортивные мечты.

Всем спортсменам мы подносим,

От души свое поздравление,

Мы для вас удачи просим,

Олимпийский огонек.

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В День спорта Украины

Я сил тебе желаю,

Всегда ешь витамины,

Пусть мышцы нарастают!

От утренней пробежки

Отлынивать не стоит,

Беги вперёд, не мешкай

И закаляй здоровье!

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Спорт — важнейшее занятье,

Это знаем с детства мы.

Я желаю, чтоб дружили

Физкультурой чаще вы.

Пусть крепчает тело ваше,

Мышцы сталью обрастут.

Ну а новые рекорды

На свершения подтолкнут.

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О Ваших спортивных достижениях ходят слухи. Сила тела и духа воплотилась в одном человеке, который стал гордостью нашего города и всей Украины. Оставайтесь всегда таким же выносливым и сильным, как сейчас.

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Сентябрь готов порадовать украинцев приятными праздниками — в первый месяц весны много важных дат, особенно церковных. Ознакомиться с календарем праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.