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В здоровом теле здоровый дух: поздравления с Днем физической культуры и спорта в открытках и СМС

10 сентября 2022, 08:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Бег

На 10 сентября приходится День физической культуры и спорта Украины. В 2022 году важную дату отмечают в субботу.

Самое время поздравить тех, кто прикладывает все усилия, чтобы развивать спорт и активный образ жизни среди украинцев. Здоровые граждане — основа процветания страны. Праздник касается как мастеров, тренеров, а также тех, кто посвятил свою жизнь спорту — любительскому и профессиональному.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем физической культуры и спорта в открытках и СМС, которые порадуют друзей даже на расстоянии.

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***

День физической культуры
Отмечает вся страна,
Бодрости желаю духа,
И здоровья вам сполна.

Будет время пусть для спорта,
Мышцы пусть всегда горят,
А активные занятия
Силу, стойкость вам сулят.

День физкультруры

***

День физической культуры в Украине,
Отмечаем ежегодно мы,
В этот день пусть сбудутся надежды,
И спортивные мечты.

Всем спортсменам мы подносим,
От души свое поздравление,
Мы для вас удачи просим,
Олимпийский огонек.

День физкультруры

***

В День спорта Украины
Я сил тебе желаю,
Всегда ешь витамины,
Пусть мышцы нарастают!

От утренней пробежки
Отлынивать не стоит,
Беги вперёд, не мешкай
И закаляй здоровье!

День физкультруры

***

Спорт — важнейшее занятье,
Это знаем с детства мы.
Я желаю, чтоб дружили
Физкультурой чаще вы.

Пусть крепчает тело ваше,
Мышцы сталью обрастут.
Ну а новые рекорды
На свершения подтолкнут.

День физкультруры

***

О Ваших спортивных достижениях ходят слухи. Сила тела и духа воплотилась в одном человеке, который стал гордостью нашего города и всей Украины. Оставайтесь всегда таким же выносливым и сильным, как сейчас.

День физкультруры

***

Сентябрь готов порадовать украинцев приятными праздниками — в первый месяц весны много важных дат, особенно церковных. Ознакомиться с календарем праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.

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Теги
Поздравления с праздниками Физкультура
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