Новый год 2023 — время волшебства. Никто не сможет забрать у нас радость этого светлого события.

Семья, поддержка и вера в победу — это то, с чем будет ассоциироваться у украинцев Новый год 2023. Где праздник — там и громкие поздравления и пожелания.

Факты ICTV подготовили поздравления с Новым годом 2023 в открытках и прозе, которые зарядят праздничным настроением и помогут поверить в волшебство. Теплые слова растопят любое сердце.

Сейчас смотрят

***

С Новым годом! Пускай каждый месяц грядущего года будет ярким и незабываемым! Пусть чудеса случаются чаще, чем о них мечтается! Пускай события будут значительными и красивыми, а жизнь — благополучной и счастливой!

***

Новый год — новая страница жизни. Так пусть на ней не будет пустого места, пусть она заполнится множеством красок, ярких событий и приключений. Пусть в новом году вам сопутствует удача, успех и достаток. Наслаждайтесь каждым мгновением вашей жизни, будьте с любимыми, окружайте себя и своих близких теплом и заботой, согревайте их своей любовью, а они в ответ согреют вас. Будьте счастливы, с Новым годом!

***

Пусть каждый новый миг наступающего года приносит в дом счастье, везение, уют и теплоту! Пусть каждое событие будет наполнено радостными мгновениями, блеском в глазах, улыбками близких.

***

Новый год — это время для чуда, волшебства зимней сказки, новых начинаний. Желаю не только мечтать в этом новом году, а и медленно, но уверенно идти в направлении новых открытий и больших побед. Пусть в этой дороге сопровождает удача и тепло самых близких людей. С Новым годом!

***

Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтоб в вашем доме круглый год был уют, любовь и счастье. Пусть новый год принесет много радостных и счастливых дней! Желаю, чтобы в новом году исполнились все ваши мечты и желания!

***

Новый год 2023 — скоротечный праздник. После него сразу наступает январь, который также принесет много радостных дат. Украинцы будут отмечать не только церковные, но и государственные праздники. Календарь праздников января 2023 доступен на Фактах ICTV.