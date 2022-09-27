27 сентября в Украине отмечают День воспитателя. В 2022 году праздник приходится на будний день — вторник.

Этот профессиональный праздник также называют День дошкольных работников Украины (дошкольного образования). Впервые в нашей стране его отметили в 2011 году. Официального статуса у даты нет, однако с каждым годом она становится все популярнее среди работников этой отрасли.

Если в вашем окружении есть человек, который причастен к дошкольному образованию, не забудьте поздравить его, поскольку он выполняет очень важную и нужную работу. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем воспитателя 2022 в открытках и СМС.

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Поздравления с Днем воспитателя 2022 в открытках

Поздравления с Днем воспитателя 2022 в СМС

***

С Днем воспитателя поздравляю,

Интересной работы, я вам желаю,

Деток послушных, красочных дней,

Прекрасных, отличных желаю идей!

***

С Днем дошкольного работника!

Заслужили вы признание.

Пускай сбудется, что хочется,

Не подводит воспитание.

И подшефные детишки

Пусть не хулиганят слишком.

***

Воспитатели наши прекрасные,

По утрам вы как солнце ясное —

Нас встречаете на пороге

Чтобы деткам дать снова уроки.

Благодарность от нас принимайте

И заслуженный праздник встречайте!

***

С Днем воспитателя, дошкольного работника

Хочу поздравить всех этих трудяг!

Я восхищаюсь вами, и сегодня вам

Желаю счастья, радостей, всех благ!

Желаю вам здоровья, сил и бодрости,

Чтобы по жизни вам всегда везло!

Пускай сбываются мечты! И подлости

Пусть вам не делают. Добро низвергнет зло!

***

С Днем воспитателя сегодня

Хочу поздравить благородно!

Желаю счастья и здоровья,

И лучших деток поголовье!

Пускай везет тебе с деньгами,

На лучших пляжах отпусками!

Пускай сбываются желанья,

Живи красиво, без страданья!