27 сентября в Украине отмечают День воспитателя. В 2022 году праздник приходится на будний день — вторник.
Этот профессиональный праздник также называют День дошкольных работников Украины (дошкольного образования). Впервые в нашей стране его отметили в 2011 году. Официального статуса у даты нет, однако с каждым годом она становится все популярнее среди работников этой отрасли.
Если в вашем окружении есть человек, который причастен к дошкольному образованию, не забудьте поздравить его, поскольку он выполняет очень важную и нужную работу. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем воспитателя 2022 в открытках и СМС.
Поздравления с Днем воспитателя 2022 в открытках
Поздравления с Днем воспитателя 2022 в СМС
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С Днем воспитателя поздравляю,
Интересной работы, я вам желаю,
Деток послушных, красочных дней,
Прекрасных, отличных желаю идей!
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С Днем дошкольного работника!
Заслужили вы признание.
Пускай сбудется, что хочется,
Не подводит воспитание.
И подшефные детишки
Пусть не хулиганят слишком.
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Воспитатели наши прекрасные,
По утрам вы как солнце ясное —
Нас встречаете на пороге
Чтобы деткам дать снова уроки.
Благодарность от нас принимайте
И заслуженный праздник встречайте!
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С Днем воспитателя, дошкольного работника
Хочу поздравить всех этих трудяг!
Я восхищаюсь вами, и сегодня вам
Желаю счастья, радостей, всех благ!
Желаю вам здоровья, сил и бодрости,
Чтобы по жизни вам всегда везло!
Пускай сбываются мечты! И подлости
Пусть вам не делают. Добро низвергнет зло!
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С Днем воспитателя сегодня
Хочу поздравить благородно!
Желаю счастья и здоровья,
И лучших деток поголовье!
Пускай везет тебе с деньгами,
На лучших пляжах отпусками!
Пускай сбываются желанья,
Живи красиво, без страданья!