День внешней разведки Украины — праздник, который ежегодно отмечают 24 января. В 2023 году важная дата приходится на вторник.

Праздник посвящен всем тем, кто занимается одним из самых важных дел — узнает все тайное за пределами нашей страны. Ценная информация в нужный момент может перевернуть ход развития событий в масштабах целой страны и даже мира.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем внешней разведки Украины в открытках, СМС и прозе, которые порадуют близких и друзей на расстоянии.

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Поздравления в СМС

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Внешняя разведка страны —

Государства элита!

Беспощадна к врагам,

К разномастным бандитам!

Ваши души отважны,

Ваши помыслы чисты.

Не пройдут диверсанты!

Не пройдут террористы!

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Служба их очень трудна и опасна,

Ведь враг может вред причинить для страны,

Но верим мы в то, что не нужно бояться,

Ведь нету храбрее людей, чем они.

И в день внешней разведки

Поздравить с поклоном скорей их спешим,

Мы знаем, пока они служат достойно,

Народ наш великий непобедим!

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День внешней разведки,

День отважных и смелых мужчин,

Пусть покой сниться Вам редко,

Нет для печали не каких причин,

Пускай в жизни все будет гладко,

Пускай дома ждут любовь и ласка,

Пусть все дела будет в порядке,

И пусть жизнь станет доброю сказкой!

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Имена бойцов невидимого фронта,

Скрытая от глаз других работа,

Тайные задания, достижения,

Жизнь достойная только уважению.

День внешней разведки отмечаем,

Всем бойцам мы искреннее желаем,

Чистого, солнечного небо над головой,

Счастья, удачи и любви вековой!

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Служить в разведке очень сложно:

Бороться, точно в цель стрелять,

Всегда быть смелым, осторожным

И у врагов все тайны узнавать.

Так пусть же будет все успешно

На службе, дома и всегда.

И бережет пускай, конечно,

По жизни Бог от горестей тебя.

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Поздравления в открытках

Поздравления в прозе

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С профессиональным праздником! Пусть разведки всегда будут удачными, чтобы они приносили успехи, победы и вызывали гордость. Пусть не нужно будет идти в тыл к врагам, а все разведки будут легкими и простыми, безопасными и доставляют удовольствие.

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Сегодня когда Украина с оружием в руках вынуждена защищать свою территориальную целостность, именно от вашей своевременной и точной информации зависит правильность важнейших государственных решений. Хочу поблагодарить за вашу работу и пожелать каждому миру, крепкому здоровью, достатку, согласию и счастью! Пусть будет плодотворной ваша нелегкая, но столь необходимая служба нашему государству.

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Поздравляю! Пусть разведки всегда будут удачными, чтобы они приносили успехи, победы и мирное небо. Гордимся вами! С Днем военной разведки Украины!

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Военная разведка – нелегкое дело, но ты справляешься с этой работой на все сто! Желаю тебе много сил, энергии, крепкого здоровья и мирного неба над головой! Пусть удача сопровождает тебя по твоему нелегкому делу, а каждый день наполняется новыми успехами и достижениями!

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Как в военное, так и в мирное время, профессия разведчика нужна как воздух. Это мужественные, храбрые и стойкие люди, которые, рискуя жизнью, охраняют покой нашей страны. Позвольте в этот праздник выразить Вам благодарность за ваш труд в это нелегкое для Украины время. Желаю крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни!

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