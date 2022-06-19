День отца в Украине в 2022 году празднуют 19 июня. Традиционно его отмечают в третье воскресение июня.

Этот праздник для Украины молодой, однако День отца — еще одна возможность сказать папе пару теплых слов и поблагодарить за любовь.

Если ваш папа сейчас далеко, отправьте ему весточку в мессенджер — лучшие открытки с Днем отца мы собрали в материале.

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День отца в Украине на государственном уровне был основан в 2019 году с целью укрепления института семьи как основы общества.

Кроме того, в Украине есть еще неофициальный праздник пап — Всенародный день отца, который приходится на третье воскресенье сентября.

В целом День отца празднуют по всему миру – в США, Великобритании, Канаде, Японии, Франции, Ирландии.

Италия, Швейцария, Испания и Португалия поздравляют пап 19 марта. Польша и Никарагуа – 23 июня, а Люксембург – 7 октября.