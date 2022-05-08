Сегодня, 8 мая, в Украине отмечают День матери. Это прекрасный повод для того, чтобы обнять самого дорогого человека в своей жизни, а также поблагодарить за любовь и заботу.

Сегодня следует порадовать своих мам цветами, сладким презентом или открыткой. Для этого Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем матери в открытках.

Отметим, что впервые официально праздновать День матери начали в США (штат Вирджиния). С такой инициативой в 1908 году выступила Анна Джервис из Филадельфии.

Девушка преждевременно потеряла мать, поэтому у нее возникла идея один день в году посвятить почитанию матерей.

С такой просьбой она писала письма государственным учреждениям и выдающимся лицам. В 1910 году Анне Джервис удалось достичь своих целей, тогда штат Вирджиния первым признал День матери как официальный праздник.

В Украине День матери официально отмечают во второе воскресенье мая. Такое решение было принято согласно Указу Президента Украины от 10 мая 1999 № 489/99.

Раньше мы писали об оригинальных идеях подарков на День матери с учетом войны.