28 ноября начался один из самых важных и продолжительных постов у верующих — Рождественский. Это 40-дневное говение, которое в православном церковном уставе еще называют Четыредесятницей и Филипповским постом.

Как вы уже поняла, Рождественский пост длится 40 дней. Во время него запрещается употреблять мясные, молочные продукты и яйца. Иногда разрешается вино и рыба.

Конец Рождественского поста 2022 приходится на 6 января включительно.

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Филипповым же пост называют, поскольку заговенье — последний день перед постом, когда можно употреблять продукты животного происхождения, приходится на день памяти святого апостола Филиппа.

Ранее мы писали о том, что священник ПЦУ Георгий Коваленко рассказал, какая основная задача Рождественского поста, в чем его смысл и как начинать и заканчивать день во время него.