День автомобилиста в Украине ежегодно отмечают 30 октября. В 2022 году праздник приходится на воскресенье.

Это очень важный день для многих украинцев — у многих из нас есть свой автомобиль, которые помогает как на работе, так и во время отдыха. К тому же, в нынешних условиях автомобиль может спасти жизнь. Количество автомобилистов в Украине с каждым годом все больше, и эта тенденция будет продолжаться.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем автомобилиста в открытках и СМС, которые порадуют знакомых и близких теплыми словами.

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Кто за рулем не первый год,

Кто знает каждый поворот,

Того сегодня поздравляем

И от души добра желаем.

Пусть будет легкою дорога.

Желаем Вам здоровья много.

Удача будет пусть всегда.

Ну и ни жезла, ни гвоздя!

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Всем, кто сегодня за рулем

И всем, кто с трассой тесно дружен.

В дороге пусть всегда везет:

Ни ямы вам, ни грязной лужи!

Ни жезла вам и не гвоздя,

Всегда зеленых светофоров.

Пусть радуют всегда, друзья,

Машина, трасса и погода!

***

Ни гвоздя тебе, ни жезла,

Массажер крутой на кресло,

Чтоб любимая машина

Меньше кушала бензина.

***

С праздником тебя, всех благ,

Быть все время при деньгах,

И, конечно, при колесах,

Быстро чтоб решать вопросы!

***

Дорог желаю только ровных,

Шальной удачи впереди,

Доходов, чуточку нескромных.

Пусть счастье ждет тебя в пути.

Желаю ангела покрепче,

Чтоб неприятности увел

И защитил от бед дорожных,

Всегда с тобою рядом шел.

***

Октябрь уже закончился — впереди последний месяц осени. Ноябрь порадует украинцев огромным количеством праздников, в том числе и профессиональных. Так, своей день будут отмечать железнодорожники, работники культуры, и сотрудники радио. Полный календарь праздников ноября 2022 можно найти на Фактах ICTV.