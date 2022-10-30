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Держись за руль крепче: поздравления с Днем автомобилиста в открытках и СМС

30 октября 2022, 07:25
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Штраф за червоні поворотники в авто

День автомобилиста в Украине ежегодно отмечают 30 октября. В 2022 году праздник приходится на воскресенье. 

Это очень важный день для многих украинцев — у многих из нас есть свой автомобиль, которые помогает как на работе, так и во время отдыха. К тому же, в нынешних условиях автомобиль может спасти жизнь. Количество автомобилистов в Украине с каждым годом все больше, и эта тенденция будет продолжаться.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем автомобилиста в открытках и СМС, которые порадуют знакомых и близких теплыми словами.

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***

Кто за рулем не первый год,
Кто знает каждый поворот,
Того сегодня поздравляем
И от души добра желаем.

Пусть будет легкою дорога.
Желаем Вам здоровья много.
Удача будет пусть всегда.
Ну и ни жезла, ни гвоздя!

День автомобіліста

***

Всем, кто сегодня за рулем
И всем, кто с трассой тесно дружен.
В дороге пусть всегда везет:
Ни ямы вам, ни грязной лужи!

Ни жезла вам и не гвоздя,
Всегда зеленых светофоров.
Пусть радуют всегда, друзья,
Машина, трасса и погода!

День автомобіліста

***

Ни гвоздя тебе, ни жезла,
Массажер крутой на кресло,
Чтоб любимая машина
Меньше кушала бензина.

День автомобіліста

***

С праздником тебя, всех благ,
Быть все время при деньгах,
И, конечно, при колесах,
Быстро чтоб решать вопросы!

День автомобіліста

***

Дорог желаю только ровных,
Шальной удачи впереди,
Доходов, чуточку нескромных.
Пусть счастье ждет тебя в пути.

Желаю ангела покрепче,
Чтоб неприятности увел
И защитил от бед дорожных,
Всегда с тобою рядом шел.

День автомобіліста

***

Октябрь уже закончился — впереди последний месяц осени. Ноябрь порадует украинцев огромным количеством праздников, в том числе и профессиональных. Так, своей день будут отмечать железнодорожники, работники культуры, и сотрудники радио. Полный календарь праздников ноября 2022 можно найти на Фактах ICTV.

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Теги
День автомобіліста Привітання Поздравления с праздниками
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