На 11 июня 2022 года приходится важный день для верующих — Троицкая родительская суббота. В этот день заведено поминать умерших.

Троицкая родительская суббота — в преддверии Троицы, которая наступает спустя 50 дней после Пасхи.

Как поминать на Троицкую родительскую субботу

Традиционно в церквях происходит поминовение всех умерших христиан. Наши предки верили, что именно на 50-й день после Пасхи сошел Святой Дух, ставший символом спасения человечества.

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Ранее было принято поминать тех, кто слишком рано умер. Тогда священники узнавали причину смерти и вносили имя в список. Сейчас поминать можно всех.

Принято посещать кладбища, могилы родных людей — считалось, что если этого не сделать, мертвые могут обидеться и забрать с собой кого-то из живых людей. Если на кладбище пойти возможности нет — можно прочесть молитву дома, попросить у Иисуса покаяния и прощения грехов покойника.

В этот день можно раздавать милостыню, и взамен попросить помолиться за родственников.

Запреты на Троицкую родительскую субботу

Как и во время большинства церковных праздников, запрещено заниматься физическим трудом — убирать в доме и копаться в огороде. Легкие домашние хлопоты возможны только после присутствия на богослужении в этот день.

Запрещено приносить с собой на кладбище еду и питье — лучше прийти со свечой или лампадкой. От алкоголя также надо отказаться в этот день.

И о плохом думать запрещено — ссориться с близкими и желать зла другим нельзя. Под запретом и поминание усопших плохими словами.

Нельзя ходить в лес и купаться в водоемах, тем более в одиночку. Наши предки верили, что в субботу перед Троицей начинает гулять нечистая сила — русалки могут утащить на дно человека, если тот утратит бдительность.