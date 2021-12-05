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Топ-5 оригинальных закусок на Новый год 2022, которые сможет приготовить каждый

5 декабря 2021, 10:17
Анна Король редактор раздела Lifestyle
Топ-5 оригинальных закусок на Новый год 2022, которые сможет приготовить каждый

Конец года — самое время наряжать елку и отправлять приглашения друзьям и родственникам на новогоднюю вечеринку. Уже купили красивое платье на Новый год 2022, а относительно приготовления блюд к новогоднему столу закончились идеи? Мы вам поможем начать веселую вечеринку с лучших рецептов закусок. Удивите своих гостей крутыми и вкусными блюдами, готовить которые вы научитесь благодаря нашему материалу.

Закуска хлебная

Легка и проста в приготовлении, ингредиенты для нее вы точно найдете у себя дома.

Ингредиенты:

  • Тостовой хлеб
  • Чеснок
  • Майонез
  • Зелень
  • Шпроты
  • Листья салата

Способ приготовления

Раскатываем хлеб скалкой для теста. Режем на треугольники. Берем пальцами две вершины треугольника со стороны разреза и соединяем, чтобы получился хвостик, прижимаем и соединяем зубочисткой.

Выкладываем в форму без растительного масла и отправляем в духовку на 5-10 минут при 200 градусах, чтобы хлеб подсушился. Для начинки смешиваем майонез, чеснок и зелень. Как только хлебная основа остыла, смазываем дно соусом, кладем шпрот и маринованный огурчик.

Устрицы в шампанском

Изысканное блюдо для настоящих гурманов. Идеальное угощение для начала новогодней вечеринки.

Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • Шампанское или игристое белое вино — 300 мл
  • Лук-шалот – 2 шт.
  • Двойные сливки – 300 мл
  • Устрицы в половинной раковине – 18 шт.
  • Свежий молотый белый перец
  • Нарезанный чеснок для подачи

Способ приготовления

Мелко нарезаем лук-шалот. Помещаем шампанское и лук-шалот в маленькую кастрюлю и ставим на средний или сильный огонь. Доводим до кипения. Варим на медленном огне 5-8 минут или пока половина смеси не испарится.

Убавляем огонь до средне-слабого. Добавляем сливки и сок из устрицы. Приправляем белым перцем. Варим на медленном огне 20 минут или пока соус не убавится наполовину (у вас должно получиться около 300 мл соуса).

Разогреваем гриль. Разделяем устриц в раковинах на небольшие части. Выкладываем части на большой противень. Поливаем сливочным соусом. Готовим на гриле в течение трех минут или пока устрицы не станут золотистыми и не начнут кипеть. Даем остыть две минуты. Посыпаем чесноком.

Яичные блинчики с красной рыбой

Настоящая королевская закуска, в которой собраны все любимые ингредиенты Водяного Тигра.

Ингредиенты:
  • Яйца – 3 шт.
  • Вода – 50 мл
  • Сыр – 50 г
  • Красная рыба –100 г
  • Красная икра -70 г
  • Соль
  • Огурец

Способ приготовления

Смешиваем все для блинов и обжариваем на антипригарной сковороде на маленьком огне и накрываем крышкой.

Намазываем сыр на блины, кладем мелко нарезанный огурец и рыбу. Сворачиваем в рулет, нарезаем на кусочки и украшаем икрой.

Шарики с беконом

Закуска, попробовав которую, все ваши гости обязательно попросят рецепт.

Фото: Pexels

Ингредиенты:

  • Мягкий сливочный сыр – 230 г
  • Тертый твердый творог — 120 г
  • Бекон — 8 ломтиков
  • Соломка (по количеству шариков) – 18 палочек
  • Мелко нарезанные грецкие орехи (можно взять пекан) – 30 г
  • Зеленый лук – 2 стрелки
  • Чеснок-порошок – 1 ч. л.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Паприка
  • Черный перец

Способ приготовления

Обжариваем бекон на сковороде в течение восьми минут без масла. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

В большой тарелке смешиваем тертый сыр, сливочный сыр, чесночный порошок, паприку, солим и перчим по вкусу. С помощью ложки формируем творожные шарики. Раскладываем на пергаментный лист. Оставляем охлаждаться на час.

Измельчаем бекон в крошку. В отдельной миске смешиваем его с зеленым луком и орешками. Обваливаем шарики в панировке и вставляем в каждый шарик соломинку. Оставляем при комнатной температуре на 15 минут.

Тарталетки с тунцом

Подойдет для тех, кто не любит долго стоять у плиты.

Ингредиенты:

  • Тарталетки – 8-10 шт.
  • Тунец — 1 банка
  • Яйца – 2 шт.
  • Кукуруза – 3 ст. л.
  • Майонез

Способ приготовления:

Аккуратно разминаем тунец вилкой. Натираем яйца на большой терке. Смешиваем кукурузу, тунец и яйца. Заправляем все майонезом. Раскладываем по тарталеткам.

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Теги
Меню на Новий рік , Новый год , Рецепти
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