Конец года — самое время наряжать елку и отправлять приглашения друзьям и родственникам на новогоднюю вечеринку. Уже купили красивое платье на Новый год 2022, а относительно приготовления блюд к новогоднему столу закончились идеи? Мы вам поможем начать веселую вечеринку с лучших рецептов закусок. Удивите своих гостей крутыми и вкусными блюдами, готовить которые вы научитесь благодаря нашему материалу.
Закуска хлебная
Легка и проста в приготовлении, ингредиенты для нее вы точно найдете у себя дома.
Ингредиенты:
- Тостовой хлеб
- Чеснок
- Майонез
- Зелень
- Шпроты
- Листья салата
Способ приготовления
Раскатываем хлеб скалкой для теста. Режем на треугольники. Берем пальцами две вершины треугольника со стороны разреза и соединяем, чтобы получился хвостик, прижимаем и соединяем зубочисткой.
Выкладываем в форму без растительного масла и отправляем в духовку на 5-10 минут при 200 градусах, чтобы хлеб подсушился. Для начинки смешиваем майонез, чеснок и зелень. Как только хлебная основа остыла, смазываем дно соусом, кладем шпрот и маринованный огурчик.
Устрицы в шампанском
Изысканное блюдо для настоящих гурманов. Идеальное угощение для начала новогодней вечеринки.
Ингредиенты:
- Шампанское или игристое белое вино — 300 мл
- Лук-шалот – 2 шт.
- Двойные сливки – 300 мл
- Устрицы в половинной раковине – 18 шт.
- Свежий молотый белый перец
- Нарезанный чеснок для подачи
Способ приготовления
Мелко нарезаем лук-шалот. Помещаем шампанское и лук-шалот в маленькую кастрюлю и ставим на средний или сильный огонь. Доводим до кипения. Варим на медленном огне 5-8 минут или пока половина смеси не испарится.
Убавляем огонь до средне-слабого. Добавляем сливки и сок из устрицы. Приправляем белым перцем. Варим на медленном огне 20 минут или пока соус не убавится наполовину (у вас должно получиться около 300 мл соуса).
Разогреваем гриль. Разделяем устриц в раковинах на небольшие части. Выкладываем части на большой противень. Поливаем сливочным соусом. Готовим на гриле в течение трех минут или пока устрицы не станут золотистыми и не начнут кипеть. Даем остыть две минуты. Посыпаем чесноком.
Яичные блинчики с красной рыбой
Настоящая королевская закуска, в которой собраны все любимые ингредиенты Водяного Тигра.
- Яйца – 3 шт.
- Вода – 50 мл
- Сыр – 50 г
- Красная рыба –100 г
- Красная икра -70 г
- Соль
- Огурец
Способ приготовления
Смешиваем все для блинов и обжариваем на антипригарной сковороде на маленьком огне и накрываем крышкой.
Намазываем сыр на блины, кладем мелко нарезанный огурец и рыбу. Сворачиваем в рулет, нарезаем на кусочки и украшаем икрой.
Шарики с беконом
Закуска, попробовав которую, все ваши гости обязательно попросят рецепт.
Ингредиенты:
- Мягкий сливочный сыр – 230 г
- Тертый твердый творог — 120 г
- Бекон — 8 ломтиков
- Соломка (по количеству шариков) – 18 палочек
- Мелко нарезанные грецкие орехи (можно взять пекан) – 30 г
- Зеленый лук – 2 стрелки
- Чеснок-порошок – 1 ч. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Паприка
- Черный перец
Способ приготовления
Обжариваем бекон на сковороде в течение восьми минут без масла. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
В большой тарелке смешиваем тертый сыр, сливочный сыр, чесночный порошок, паприку, солим и перчим по вкусу. С помощью ложки формируем творожные шарики. Раскладываем на пергаментный лист. Оставляем охлаждаться на час.
Измельчаем бекон в крошку. В отдельной миске смешиваем его с зеленым луком и орешками. Обваливаем шарики в панировке и вставляем в каждый шарик соломинку. Оставляем при комнатной температуре на 15 минут.
Тарталетки с тунцом
Подойдет для тех, кто не любит долго стоять у плиты.
Ингредиенты:
- Тарталетки – 8-10 шт.
- Тунец — 1 банка
- Яйца – 2 шт.
- Кукуруза – 3 ст. л.
- Майонез
Способ приготовления:
Аккуратно разминаем тунец вилкой. Натираем яйца на большой терке. Смешиваем кукурузу, тунец и яйца. Заправляем все майонезом. Раскладываем по тарталеткам.