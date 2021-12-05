Конец года — самое время наряжать елку и отправлять приглашения друзьям и родственникам на новогоднюю вечеринку. Уже купили красивое платье на Новый год 2022, а относительно приготовления блюд к новогоднему столу закончились идеи? Мы вам поможем начать веселую вечеринку с лучших рецептов закусок. Удивите своих гостей крутыми и вкусными блюдами, готовить которые вы научитесь благодаря нашему материалу.

Закуска хлебная

Легка и проста в приготовлении, ингредиенты для нее вы точно найдете у себя дома.

Ингредиенты:

Тостовой хлеб

Чеснок

Майонез

Зелень

Шпроты

Листья салата

Способ приготовления

Раскатываем хлеб скалкой для теста. Режем на треугольники. Берем пальцами две вершины треугольника со стороны разреза и соединяем, чтобы получился хвостик, прижимаем и соединяем зубочисткой.

Выкладываем в форму без растительного масла и отправляем в духовку на 5-10 минут при 200 градусах, чтобы хлеб подсушился. Для начинки смешиваем майонез, чеснок и зелень. Как только хлебная основа остыла, смазываем дно соусом, кладем шпрот и маринованный огурчик.

Устрицы в шампанском

Изысканное блюдо для настоящих гурманов. Идеальное угощение для начала новогодней вечеринки.

Ингредиенты:

Шампанское или игристое белое вино — 300 мл

Лук-шалот – 2 шт.

Двойные сливки – 300 мл

Устрицы в половинной раковине – 18 шт.

Свежий молотый белый перец

Нарезанный чеснок для подачи

Способ приготовления

Мелко нарезаем лук-шалот. Помещаем шампанское и лук-шалот в маленькую кастрюлю и ставим на средний или сильный огонь. Доводим до кипения. Варим на медленном огне 5-8 минут или пока половина смеси не испарится.

Убавляем огонь до средне-слабого. Добавляем сливки и сок из устрицы. Приправляем белым перцем. Варим на медленном огне 20 минут или пока соус не убавится наполовину (у вас должно получиться около 300 мл соуса).

Разогреваем гриль. Разделяем устриц в раковинах на небольшие части. Выкладываем части на большой противень. Поливаем сливочным соусом. Готовим на гриле в течение трех минут или пока устрицы не станут золотистыми и не начнут кипеть. Даем остыть две минуты. Посыпаем чесноком.

Яичные блинчики с красной рыбой

Настоящая королевская закуска, в которой собраны все любимые ингредиенты Водяного Тигра.

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Вода – 50 мл

Сыр – 50 г

Красная рыба –100 г

Красная икра -70 г

Соль

Огурец

Способ приготовления

Смешиваем все для блинов и обжариваем на антипригарной сковороде на маленьком огне и накрываем крышкой.

Намазываем сыр на блины, кладем мелко нарезанный огурец и рыбу. Сворачиваем в рулет, нарезаем на кусочки и украшаем икрой.

Шарики с беконом

Закуска, попробовав которую, все ваши гости обязательно попросят рецепт.

Ингредиенты:

Мягкий сливочный сыр – 230 г

Тертый твердый творог — 120 г

Бекон — 8 ломтиков

Соломка (по количеству шариков) – 18 палочек

Мелко нарезанные грецкие орехи (можно взять пекан) – 30 г

Зеленый лук – 2 стрелки

Чеснок-порошок – 1 ч. л.

Соль – 1 ч. л.

Паприка

Черный перец

Способ приготовления

Обжариваем бекон на сковороде в течение восьми минут без масла. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

В большой тарелке смешиваем тертый сыр, сливочный сыр, чесночный порошок, паприку, солим и перчим по вкусу. С помощью ложки формируем творожные шарики. Раскладываем на пергаментный лист. Оставляем охлаждаться на час.

Измельчаем бекон в крошку. В отдельной миске смешиваем его с зеленым луком и орешками. Обваливаем шарики в панировке и вставляем в каждый шарик соломинку. Оставляем при комнатной температуре на 15 минут.

Тарталетки с тунцом

Подойдет для тех, кто не любит долго стоять у плиты.

Ингредиенты:

Тарталетки – 8-10 шт.

Тунец — 1 банка

Яйца – 2 шт.

Кукуруза – 3 ст. л.

Майонез

Способ приготовления:

Аккуратно разминаем тунец вилкой. Натираем яйца на большой терке. Смешиваем кукурузу, тунец и яйца. Заправляем все майонезом. Раскладываем по тарталеткам.