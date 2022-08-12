Международный день молодежи — это праздник, который отмечается во многих странах 12 августа. В 2022 году торжество приходится на пятницу.
Самое время напомнить молодому поколению о том, что вся жизнь еще впереди. Многие только открывают для себя взросление, а другие — уже сталкиваются с настоящими испытаниями. Молодость — это беззаботное время друзей, прогулок и развлечений, а также изучения мира.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Международным днем молодежи в открытках и СМС, которые порадуют новое поколение даже на расстоянии. Приятные слова или картинки напомнят лишний раз о важности наслаждаться жизнью и не упускать возможности.
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Праздник тех, кто молод сердцем,
У кого все шутки с перцем,
Праздник — полный позитив.
Я желаю перспектив,
Крутых планов и везенья,
Драйва, смеха, настроенья
Ну, чего же ты все ждешь?
Празднуй, ты же — молодежь!
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В праздник молодежи
Я желаю счастья,
Все на свете сможешь,
Это в твоей власти,
Пусть успех красивый
Прилетит на крыльях,
В этот миг счастливый
Сказка станет былью!
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День веселый, отрывной,
Дружно празднуют толпой.
На другие не похожий —
Это праздник молодежи!
Шум, веселье, смех, задор,
Жизнь — как пламенный мотор.
Беззаботней не найдешь,
Поздравляем, молодежь!
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Молодежь идет вперед,
Им не нужен задний ход.
Поздравляем всех сегодня,
Пусть вам в жизни повезёт.
Счастья, смеха и задора,
И размаха удалого.
Всех вам благ, добра и мира,
И побольше креатива!
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Пусть несет День молодежи
Много смеха, много счастья,
Пусть везение обнадёжит,
Чаще хочется влюбляться!
Сердце бьется от восторга,
Дружба крепнет с каждым днём,
Жизнь течет легко, спокойно
В мире ярком и большом!
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Август проходит с молниеносной скоростью — совсем скоро наступит сентябрь. Первый месяц осени принесет украинцам огромное количество церковных праздников. Среди них — Рождество Пресвятой Богородицы, которое приходится на 21 число. Ознакомиться с календарем церковных праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.