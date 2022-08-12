Международный день молодежи — это праздник, который отмечается во многих странах 12 августа. В 2022 году торжество приходится на пятницу.

Самое время напомнить молодому поколению о том, что вся жизнь еще впереди. Многие только открывают для себя взросление, а другие — уже сталкиваются с настоящими испытаниями. Молодость — это беззаботное время друзей, прогулок и развлечений, а также изучения мира.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Международным днем молодежи в открытках и СМС, которые порадуют новое поколение даже на расстоянии. Приятные слова или картинки напомнят лишний раз о важности наслаждаться жизнью и не упускать возможности.

Сейчас смотрят

***

Праздник тех, кто молод сердцем,

У кого все шутки с перцем,

Праздник — полный позитив.

Я желаю перспектив,

Крутых планов и везенья,

Драйва, смеха, настроенья

Ну, чего же ты все ждешь?

Празднуй, ты же — молодежь!

***

В праздник молодежи

Я желаю счастья,

Все на свете сможешь,

Это в твоей власти,

Пусть успех красивый

Прилетит на крыльях,

В этот миг счастливый

Сказка станет былью!

***

День веселый, отрывной,

Дружно празднуют толпой.

На другие не похожий —

Это праздник молодежи!

Шум, веселье, смех, задор,

Жизнь — как пламенный мотор.

Беззаботней не найдешь,

Поздравляем, молодежь!

***

Молодежь идет вперед,

Им не нужен задний ход.

Поздравляем всех сегодня,

Пусть вам в жизни повезёт.

Счастья, смеха и задора,

И размаха удалого.

Всех вам благ, добра и мира,

И побольше креатива!

***

Пусть несет День молодежи

Много смеха, много счастья,

Пусть везение обнадёжит,

Чаще хочется влюбляться!

Сердце бьется от восторга,

Дружба крепнет с каждым днём,

Жизнь течет легко, спокойно

В мире ярком и большом!

***

Август проходит с молниеносной скоростью — совсем скоро наступит сентябрь. Первый месяц осени принесет украинцам огромное количество церковных праздников. Среди них — Рождество Пресвятой Богородицы, которое приходится на 21 число. Ознакомиться с календарем церковных праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.