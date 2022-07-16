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Только прибыльных балансов! Поздравления с Днем бухгалтера в СМС

16 июля 2022, 07:33
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Только прибыльных балансов! Поздравления с Днем бухгалтера в СМС

16 июля в Украине отмечают День бухгалтера. Это профессиональный праздник всех, кто имеет отношения к дебету и кредиту.

В этот день нужно поздравлять специалистов в сфере бухгалтерского учета, преподавателей экономических вузов и студентов, которые учатся на соответствующем направлении. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления в СМС с Днем бухгалтера.

***

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Тех, кто с цифрами на ты,
И баланс кому подвластен,
Всех бухгалтеров страны
С праздником! Желаем счастья!

***

Желаю работать, но знать всегда меру,
Успешную сделать по жизни карьеру.
Начальство пусть будет с хорошим характером,
Тебя поощряет всегда. С Днем бухгалтера!

***

Бухгалтеров сегодня поздравляем,
Успешной деятельности вам искренне желаем,
Что бы все вовремя сдавали документы,
А жизнь дарила только светлые моменты.

***

Цифры, цифры, снова цифры –
Вы с ними каждый миг и час!
Забудьте ж все сейчас расчеты –
Мы поздравлять бежим всех вас!

Пусть мир вам кажется орешком,
Который можно раскусить.
И все дела вести без спешки –
Желаем вам спокойно жить!

***

Считаешь цифры без труда,
Бухгалтер лучший, это точно.
Так пусть счастливая звезда
Тебя ведет к успехам мощным!

Отметим, что Международный день бухгалтерии ежегодно отмечают 10 ноября. В Украине же празднуют его 16 июля. Дата выбиралась неслучайно, поскольку именно в этот день 1999 года правительством был принят закон Украины О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине.

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День бухгалтера Привітання Поздравления с праздниками
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