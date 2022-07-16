16 июля в Украине отмечают День бухгалтера. Это профессиональный праздник всех, кто имеет отношения к дебету и кредиту.

В этот день нужно поздравлять специалистов в сфере бухгалтерского учета, преподавателей экономических вузов и студентов, которые учатся на соответствующем направлении. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления в СМС с Днем бухгалтера.

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Сейчас смотрят

Тех, кто с цифрами на ты,

И баланс кому подвластен,

Всех бухгалтеров страны

С праздником! Желаем счастья!



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Желаю работать, но знать всегда меру,

Успешную сделать по жизни карьеру.

Начальство пусть будет с хорошим характером,

Тебя поощряет всегда. С Днем бухгалтера!

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Бухгалтеров сегодня поздравляем,

Успешной деятельности вам искренне желаем,

Что бы все вовремя сдавали документы,

А жизнь дарила только светлые моменты.

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Цифры, цифры, снова цифры –

Вы с ними каждый миг и час!

Забудьте ж все сейчас расчеты –

Мы поздравлять бежим всех вас!

Пусть мир вам кажется орешком,

Который можно раскусить.

И все дела вести без спешки –

Желаем вам спокойно жить!

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Считаешь цифры без труда,

Бухгалтер лучший, это точно.

Так пусть счастливая звезда

Тебя ведет к успехам мощным!



Отметим, что Международный день бухгалтерии ежегодно отмечают 10 ноября. В Украине же празднуют его 16 июля. Дата выбиралась неслучайно, поскольку именно в этот день 1999 года правительством был принят закон Украины О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине.