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Снег – к дождливому лету, мороз — к урожаю: приметы и суеверия на Татьянин день 2023

19 января 2023, 09:56
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
природа
Источник: Pexels

25 января отмечают Татьянин день. В 2023 году эта дата приходится на будний день — среду.

Как и у любого другого празднику, в День Татьяны также существуют народные приметы и суеверия. Считается, что они правдивы, особенно для тех, кто родился в этот день.

Существует поверье, что рожденная 25 января девочка обязательно станет прекрасной хозяйкой и хорошей матерью.

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В Татьянин день можно загадывать желание. Для этого нужно подыскать какую-то возвышенность и, глядя на солнце, искренне попросить желаемого.

Также существует множество примет о погоде и урожае.

Приметы погоды в Татьянин день

  • Если солнечно и тепло, то весна и лето будут жаркими.
  • Снег – к дождливому лету.
  • Морозная и ясная погода – к хорошему урожаю.
  • Лето будет неурожайным, если на Татьяну метель завьюжит и потеплеет.
  • Солнечная погода в День Татьяны – птицы рано прилетят.
  • Солнечный восход в Татьянин день олицетворял раннюю весну, скорый прилет птиц и ранний нерест рыбы.

Суеверия в Татьянин день

  • Если не убраться в доме, можно навлечь на себя беду.
  • Чтобы не “прогадать” свое счастье, 25 января не стоит совершать никаких магических ритуалов.
  • В этот день нельзя ссориться с родными, близкими, мужем или женой, отказывать в помощи и милостыне, а также оставлять грязь в доме.
  • Урожай будет богатым, если помолиться перед ликом святой, держа в руках мешочек с зерном.
  • Помоги близким и бездомным животным, так можно привлечь деньги.

Также 25 января все Татьяны отмечают день ангела. Именины, как и сам праздник, празднуются в честь Татианы Римской. Святая отдала свою жизнь за веру.

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