Ежегодно 25 января отмечают Татьянин день. В 2023 году праздник приходится на среду.

В этот день чтят память священномученицы Татьяны Римской, которая посвятила свою жизнь вере в Бога, за что ее казнили язычники.

История праздника Татьянин день

По церковным преданиям, святая жила в Риме во II-III веках. Она родилась в семье христианина и в 18 лет посвятила жизнь Богу. Также Татьяна помогала бедным, проявляла заботу о беременных и больных.

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Ко власти в Риме пришел Ульмиян, который известен своим жестоким обращением с христианами. Сперва он пыталась убедить Татьяну, чтобы та отказалась от своей веры, однако она не стала этого делать, за что была подвержена пыткам и взята в плен.

Когда святая была в плену, она постоянно молилась. Ее молитвы услышал Бог и послал землетрясение, а также исцелил Татьяну.

Язычники святую все же казнили, отрубив ей голову. Случилось это в 235 году 12 (25) января.

Сам праздник еще называют Солныш.

Традиции на День Татьяны

Наши предки в этот день пекли каравай или блины в виде солнца, кусочек которого давали каждому члену семьи.

Женщины обычно выбивали у реки половики, чтобы с них ушла вся грязь, которую нанесли за зиму.

Наводя легкий порядок в доме, потенциальные невесты показывали женихам свою хозяйственность. Обычно старались делать это накануне, так как на сам праздник запрещено делать генеральную уборку.

Также на День Татьяны верующие ходят в церковь и молятся, прося у святой здоровья, успехов в учебе, удачного брака и многое другое.

Запреты на Татьянин день

Нельзя, чтобы в праздник дома было грязно и царил беспорядок, необходимо убраться накануне.

Запрещено ругаться, ссориться, сквернословить, осуждать и обсуждать кого-либо.

Нельзя шить, вязать, вышивать.

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.

Нельзя пить алкоголь, лучше заменить его на целебные отвары.

Приметы на День Татьяны

Если от солнца исходит тепло — птицы прилетят рано.

Теплый дождь — к ранней весне.

Карканье ворон — весна наступит рано.

Снег — к частому дождю летом.

Морозно и ясно — к хорошему урожаю.

Почему День студента не 25 января, а 17 ноября

Многие ошибочно отмечают День студента 25 января, поскольку считают, что Татьяна является покровительницей студенчества, однако это касается лишь России.

Так, 25 января в 1755 году императрица Елизавета подписала указ Об учреждении Московского университета. То есть, в этот день в Москве открылся университет, поэтому в эту дату стали праздновать день студента. Мы к этому никакого отношения не имеем.

17 ноября празднуют Международный день студента. Дата зародилась в оккупированой Праге в 1939 году.

Тогда произошла трагедия — были расстреляны лидеры чешского союза студенчества, еще 1 200 человек отправили в концлагерь. Девятерых же казнили даже без проведения суда.

Именно в честь этих событий и памяти погибших во Всемирном конгрессе признали 17 ноября Днем студентов. В Украине же дату официально учредили в 1999 году.