Ежегодно 25 января отмечают Татьянин день. Народные приметы и суеверия в эту дату правдивы, особенно для тех, кто родился в нее.

Существует поверье, что рожденная 25 января девочка обязательно станет прекрасной хозяйкой и хорошей матерью.

В Татьянин день можно загадывать желание. Для этого нужно подыскать какую-то возвышенность и, глядя на солнце, искренне попросить желаемого.

Также существует множество примет о погоде и урожае.

Приметы погоды в Татьянин день

Если солнечно и тепло, то весна и лето будут жаркими.

Снег – к дождливому лету.

Морозная и ясная погода – к хорошему урожаю.

Лето будет неурожайным, если на Татьяну метель завьюжит и потеплеет.

Солнечная погода в День Татьяны – птицы рано прилетят.

Солнечный восход в Татьянин день олицетворял раннюю весну, скорый прилет птиц и ранний нерест рыбы.

Суеверия в Татьянин день

Если не убраться в доме, можно навлечь на себя беду.

Чтобы не “прогадать” свое счастье, 25 января не стоит совершать никаких магических ритуалов.

В этот день нельзя ссориться с родными, близкими, мужем или женой, отказывать в помощи и милостыне, а также оставлять грязь в доме.

Урожай будет богатым, если помолиться перед ликом святой, держа в руках мешочек с зерном.

Помоги близким и бездомным животным, так можно привлечь деньги.

Также 25 января все Татьяны отмечают день ангела. Именины, как и сам праздник, празднуются в честь Татианы Римской. Святая отдала свою жизнь за веру.

Детальную историю праздника Татьянин день — читайте на Фактах ICTV.