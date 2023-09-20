День HR-менеджера в Украине отмечается ежегодно в третью среду сентября. В 2023 году праздник приходится на 20 сентября.

День посвящен тем сотрудникам, на которых лежит важная задача — собрать команду лучших специалистов или команду, замотивировать их выкладываться на все 100 на работе, а также создать полноценную семью в рабочей среде.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем HR-менеджера в открытках и прозе, которые поднимут настроение и замотивируют на великие дела.

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День HR-менеджера — поздравления в прозе

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Поздравляю с Днем HR-менеджера и желаю всегда и во всём находить только самые ценные, самые важные, самые нужные ресурсы. Желаю работать на успех, жить в свое удовольствие и каждый день проводить в окружении хороших людей!

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Поздравляю с Днем HR-менеджера и желаю креативно, умело, легко и успешно работать с персоналом, а еще красиво и быстро каждый раз добиваться исполнения личной мечты.

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Желаю кандидатов отличных, чтобы продуктивно работали, чтобы стремились выполнять задачи быстро и правильно. Пусть собеседования проходят на позитивных эмоциях, а вакансии будут закрываться по щелчку пальцев!

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Поздравляю с Днем HR-менеджера. Пусть на вакантные места всегда попадаются именно те люди, которые умеют работать, ладить с коллективом и добиваться успеха.

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Всех HR-менеджеров поздравляю с их днем и желаю удачных проектов, популярных приложений, разнообразных расширений и стремительного и прогрессирующего развития!

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День HR-менеджера — поздравления в открытках

Сентябрь пролетает очень быстро — впереди нас ждет октябрь. Средина оени принесет нам множество праздников, и самые важные приходятся на первое число. К примеру — Покров и День защитников и защитниц Украины. Ознакомиться с полным календарем праздников октября 2023 можно на Фактах ICTV.