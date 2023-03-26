День Нацгвардии — праздник, который ежегодно отмечают 26 марта. В 2023 году важная дата будет в воскресенье.

Праздник посвящен всем тем, кто прикладывает усилия для безопасности граждан Украины, даже в это нелегкое для нас время. Сейчас Нацгвардия берет участие в обороне страны в условиях российской агрессии и полномасштабной войны.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Нацгвардии в открытках, СМС и прозе, которые поднимут настроение даже на расстоянии.

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Поздравления в прозе

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Поздравляю с Днем Нацгвардии! Желаю нашим защитникам — патриотизма, смелости, доблести, отваги и мужества. Крепкого здоровья, хорошей погоды и надежных товарищей. Будьте счастливы, выполняя свой долг и восходя по служебному пути!

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Поздравляю с Днем Нацгвардии и от души желаю честью души и отвагой сердца защищать интересы своей страны, желаю ни на минуту не усомниться в важности своей службы и бравых дел!

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Поздравляю с Днем Нацгвардии и желаю всегда быть гордостью и верной защитой страны, поддержкой и верой своего народа. Пусть каждый день дарит новые силы, героические поступки и возможности для достойного проявления себя.

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Войска Нацгвардии сегодня празднуют свой день! От всей души поздравляем защитников нашей страны! Желаем прекрасно отметить это значимое событие.

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В День Нацгвардии от всего сердца желаю с честью и достоинством проявлять себя в бравом деле, отважно и безукоризненно выполнять свой долг перед Родиной, искренне гордиться своим призванием и постоянно стремиться к высоким идеям и начинаниям.

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Поздравления в открытках

Поздравления в СМС

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Национальной гвардией

Гордимся всей страной,

За мир в стране поборются

Они любой ценой,

В их праздник пожелаем им

Добра, любви, тепла,

Их ждут свершенья новые,

Великие дела!

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Желаю в праздник всем гвардейцам от души

Как можно больше радостей больших!

Будьте прекрасны и душой, и телом,

Пусть удается вам легко любое дело!

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Мы всем, кто в Нацгвардии служит,

Желаем сегодня удачи,

Имеет Нацгвардия статус,

Пускай он не будет утрачен,

Гвардейцев мы всех поздравляем,

Их ждет очень многое в жизни,

Пускай они счастливы будут

И не изменяют Украине!

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Войска Нацгвардии сегодня

Отмечают праздник свой.

Стоять на страже судеб наших

Завещано вам всем судьбой.

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С праздником, гвардейцы наши,

Мира вам и счастья,

В Нацгвардии желаю ярко

Всем вам состояться.

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