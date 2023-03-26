День Нацгвардии — праздник, который ежегодно отмечают 26 марта. В 2023 году важная дата будет в воскресенье.
Праздник посвящен всем тем, кто прикладывает усилия для безопасности граждан Украины, даже в это нелегкое для нас время. Сейчас Нацгвардия берет участие в обороне страны в условиях российской агрессии и полномасштабной войны.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Нацгвардии в открытках, СМС и прозе, которые поднимут настроение даже на расстоянии.
Поздравления в прозе
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Поздравляю с Днем Нацгвардии! Желаю нашим защитникам — патриотизма, смелости, доблести, отваги и мужества. Крепкого здоровья, хорошей погоды и надежных товарищей. Будьте счастливы, выполняя свой долг и восходя по служебному пути!
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Поздравляю с Днем Нацгвардии и от души желаю честью души и отвагой сердца защищать интересы своей страны, желаю ни на минуту не усомниться в важности своей службы и бравых дел!
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Поздравляю с Днем Нацгвардии и желаю всегда быть гордостью и верной защитой страны, поддержкой и верой своего народа. Пусть каждый день дарит новые силы, героические поступки и возможности для достойного проявления себя.
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Войска Нацгвардии сегодня празднуют свой день! От всей души поздравляем защитников нашей страны! Желаем прекрасно отметить это значимое событие.
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В День Нацгвардии от всего сердца желаю с честью и достоинством проявлять себя в бравом деле, отважно и безукоризненно выполнять свой долг перед Родиной, искренне гордиться своим призванием и постоянно стремиться к высоким идеям и начинаниям.
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Поздравления в открытках
Поздравления в СМС
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Национальной гвардией
Гордимся всей страной,
За мир в стране поборются
Они любой ценой,
В их праздник пожелаем им
Добра, любви, тепла,
Их ждут свершенья новые,
Великие дела!
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Желаю в праздник всем гвардейцам от души
Как можно больше радостей больших!
Будьте прекрасны и душой, и телом,
Пусть удается вам легко любое дело!
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Мы всем, кто в Нацгвардии служит,
Желаем сегодня удачи,
Имеет Нацгвардия статус,
Пускай он не будет утрачен,
Гвардейцев мы всех поздравляем,
Их ждет очень многое в жизни,
Пускай они счастливы будут
И не изменяют Украине!
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Войска Нацгвардии сегодня
Отмечают праздник свой.
Стоять на страже судеб наших
Завещано вам всем судьбой.
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С праздником, гвардейцы наши,
Мира вам и счастья,
В Нацгвардии желаю ярко
Всем вам состояться.
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