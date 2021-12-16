Главный праздник 17 декабря у христиан восточного обряда — это день Святой Варвары.

С древних времен Святая Варвара считалась покровительницей женского счастья. Иконы Варвары в образе кареглазой Украинской можно было встретить в сельских домах.

Также было популярным и гадание на Варвары: девушкам надо было заготавливать вишневые веточки и ставить их в воду. На девушку ждало свадьбы, если веточка зацветала на Рождество.

Каждую третью пятницу декабря отмечается неофициальный праздник, именуемый как День неудачника или День аутсайдера.

Именины 17 декабря

День ангела 17 декабря празднуют Варвара, Яна, Ульяна, Иван, Геннадий.

День Святой Варвары: приметы

Сильный ветер 17 декабря означал сильное похолодание в ближайшие дни.

Если на Варвары красный закат — скоро ударят морозы.

Облачная погода весь день — зима будет снежной.

Если на Варвары очень слышно воробьев на улице — на теплую зиму.

Что нельзя делать в день Святой Варвары