Международный день студентов отмечают ежегодно 17 ноября. Украина не стала исключением, и в 2022 году праздник приходится на четверг.
Самое время поздравить тех, кто готовится ко взрослой жизни и учится тому, чему готов посвятить всю свою жизнь. Для многих, жизнь студента — это золотое время свободы и дух авантюризма. Тогда появляется желание изучить мир и приспособиться к его ритму.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Международным днем студентов 2022 в открытках и СМС, которые порадуют ваших близких и знакомых, а также дадут отличное напутствие.
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День студента — лучший праздник!
Поздравляю всех-всех-всех.
Ведь пора эта прекрасна,
Впереди — вся жизнь, успех.
Я желаю счастья, дружбы,
Достижений и побед,
Море знаний самых нужных
И удач на много лет!
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В этой жизни есть моменты,
Не забыть о них никак,
Поздравляю с днем студента
Всех, кто знаниям не враг,
Всех, кто где-то там учился,
Дни за партой проводил,
В общежитиях теснился
И на сессии ходил!
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Мы желаем в День студентов
Ярких, творческих моментов.
Новых искренних стремлений
И высоких достижений.
Молодым — везде дорогу,
Пусть успехов будет много.
И возможностей, и планов,
И событий долгожданных!
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Какое прекрасное время:
Студенческий юный запал,
Учебное классное время,
Страстей неподдельных накал!
Работы, зачеты, дипломы,
Нам дней тех никак не забыть,
Учились всему, понемногу,
Но больше: дружить и любить!
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С Днем студентов поздравляю,
Ты сегодня веселись,
От души тебе желаю:
Пусть прекрасной будет жизнь,
Не случаться пусть курьезы,
Все пусть будет хорошо,
Лишь от счастья будут слезы
И от радости еще!
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Ноябрь молниеносно пролетит — самое время готовиться к зиме. Декабрь порадует украинцев огромным количеством различных праздников, в том числе и церковных. К тому же, уже совсем скоро начнется Рождественский пост, к которому также стоит подготовиться как физически, так и духовно. Ознакомиться с полным календарем праздников декабря 2022 можно на Фактах ICTV.