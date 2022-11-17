Международный день студентов отмечают ежегодно 17 ноября. Украина не стала исключением, и в 2022 году праздник приходится на четверг.

Самое время поздравить тех, кто готовится ко взрослой жизни и учится тому, чему готов посвятить всю свою жизнь. Для многих, жизнь студента — это золотое время свободы и дух авантюризма. Тогда появляется желание изучить мир и приспособиться к его ритму.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Международным днем студентов 2022 в открытках и СМС, которые порадуют ваших близких и знакомых, а также дадут отличное напутствие.

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***

День студента — лучший праздник!

Поздравляю всех-всех-всех.

Ведь пора эта прекрасна,

Впереди — вся жизнь, успех.

Я желаю счастья, дружбы,

Достижений и побед,

Море знаний самых нужных

И удач на много лет!

***

В этой жизни есть моменты,

Не забыть о них никак,

Поздравляю с днем студента

Всех, кто знаниям не враг,

Всех, кто где-то там учился,

Дни за партой проводил,

В общежитиях теснился

И на сессии ходил!

***

Мы желаем в День студентов

Ярких, творческих моментов.

Новых искренних стремлений

И высоких достижений.

Молодым — везде дорогу,

Пусть успехов будет много.

И возможностей, и планов,

И событий долгожданных!

***

Какое прекрасное время:

Студенческий юный запал,

Учебное классное время,

Страстей неподдельных накал!

Работы, зачеты, дипломы,

Нам дней тех никак не забыть,

Учились всему, понемногу,

Но больше: дружить и любить!

***

С Днем студентов поздравляю,

Ты сегодня веселись,

От души тебе желаю:

Пусть прекрасной будет жизнь,

Не случаться пусть курьезы,

Все пусть будет хорошо,

Лишь от счастья будут слезы

И от радости еще!

***

Ноябрь молниеносно пролетит — самое время готовиться к зиме. Декабрь порадует украинцев огромным количеством различных праздников, в том числе и церковных. К тому же, уже совсем скоро начнется Рождественский пост, к которому также стоит подготовиться как физически, так и духовно. Ознакомиться с полным календарем праздников декабря 2022 можно на Фактах ICTV.