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Страстная пятница 2022: можно ли печь паски

18 апреля 2022, 18:03
Валентина Летяк редактор ленты
Страстная пятница 2022: можно ли печь паски

Страстная пятница в 2022 году выпадает на 22 апреля. Это день верующие должны проводить в молитвах.

Все общие приготовления к Пасхе должны закончиться в Чистый четверг — уборка дома, приобретение продуктов.

Но выпекать паски в этот день можно и даже нужно.

Считается, что паска, которую испекут в Страстную пятницу, имеет целебные свойства. Кроме того, она долго не черствеет, не плесневеет и может помочь побороть различные болезни.

Хозяйкам советуют перед выпечкой паски в Страстную пятницу читать молитву Отче Наш.

Запреты на Страстную пятницу

Хотя выпекать паски разрешено, в этот день существует ряд запретов.

Например, нельзя высаживать растения.

Подробнее о том, что нельзя делать в Страстную пятницу, читайте на Фактах ICTV.

Теги
Пасха , Великий піст , Свята
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