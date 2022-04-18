Страстная пятница в 2022 году выпадает на 22 апреля. Это день верующие должны проводить в молитвах.

Все общие приготовления к Пасхе должны закончиться в Чистый четверг — уборка дома, приобретение продуктов.

Но выпекать паски в этот день можно и даже нужно.

Считается, что паска, которую испекут в Страстную пятницу, имеет целебные свойства. Кроме того, она долго не черствеет, не плесневеет и может помочь побороть различные болезни.

Хозяйкам советуют перед выпечкой паски в Страстную пятницу читать молитву Отче Наш.

Запреты на Страстную пятницу

Хотя выпекать паски разрешено, в этот день существует ряд запретов.

Например, нельзя высаживать растения.

Подробнее о том, что нельзя делать в Страстную пятницу, читайте на Фактах ICTV.