В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечают самый мистический праздник в году — Хэллоуин. Разнообразные костюмы персонажей, тыквы, паутина и страшные гримасы — все это ассоциируется с этой датой.

Кроме того, что на празднование нужно найти костюм, необходимо также до мелочей продумать мейкап для самого ужасного праздника. Факты ICTV составили подборку, которая поможет вам определиться — какой макияж на Хэллоуин сделать.

Макияж на Хэллоуин 2023 — как накраситься на праздник

Мейкап со стразами

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Конечно, на Хэллоуин макияж должен кардинально отличаться от вашего повседневного и быть праздничным. Не обязательно, чтобы его пугались окружающие. Это может быть что-то нежное, а может что-то с дополнением цветов, страз, бусин и другого.

Такой макияж подойдет и для тех, кто не особо умеет или любит красится. Можно просто выбрать какую-то область на лице и акцентировать именно на ней, только перед этим все же нанесите основной тон.

Макияж Клоун

Этот вид макияжа на Хэллоуин можно назвать классикой, однако он всегда актуален для мистической даты.

Яркие губы с широкой улыбкой, красный нос и стрелки на глазах. Основная палитра — белый, красный, черный. Далее уже все зависит от вашей фантазии.

Животный принт

Возможно, на этот Хэллоуин вы решили перевоплотиться в животное — тогда вам нужен соответствующий макияж. Если вы кошечка — нарисуйте усы, если леопард — добавьте пятна. Все просто.

Персонажи

На Хэллоуин можно быть кем угодно — Джокером, Харли Квинн, Малефисентой, Мавкой и любым другим персонажем из фильмов или мультфильмов. Все зависит от того, кто вам больше нравится и костюм кого найдете.

Скелет

Еще один классический вид макияжа на Хэллоуин, который не обязательно подвязывать к какому-то конкретному персонажу. Можно обойтись только белым гримом, черным карандашом и тенями, с помощью которых раскрасить рот, глаза, нос.

Можно же к этому макияжу подойти более креативно и добавить ярких красок.

Вариантов макияжа на Хэллоуин множество. Все зависит лишь от того, какой и чей образ вы захотите на себя примерить.