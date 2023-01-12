Старый Новый год – это волшебный праздник, который появился благодаря смене летоисчисления. Этот день отмечают не только в Украине, а во многих странах, и даже в Северной Африке.

Но об обычаях праздника многие успели забыть, или даже не знают. Факты ICTV собрали лучшие традиции празднования на Старый Новый год 2023.

Как отмечают Старый Новый год в Украине

Этот праздник обычно радует украинцев обилием традиционных блюд, которые принято подавать на праздничный стол. В списке числятся — кутья, вареники с сюрпризом, а также вкусная выпечка, которой также благодарят щедровников.

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Главная традиция празднования — лепка вареников со всей семьей. Также вместо начинки кладут сюрпризы. Главное — не забыть об этом за праздничным столом. Предметы внутри вареников раскроют судьбу человека в 2023 году.

Кстати, кутью для новогоднего застолья нужно сварить с утра. Если кастрюля деформировалась или лопнула, то стоит выкинуть ее вместе с кутьей в мусорное ведро — лучше не рисковать и сделать блюдо заново.

Помните, что за праздничный стол вечером садится вся семья, эту трапезу нельзя пропускать.

Конечно же, без щедровок и посевалок не обойтись. Принято пускать гостей на порог, а за хорошие пожелания и песни благодарить вкусностями и деньгами.

Еще одна интересная традиция Старого Нового года — сжигание Дидуха (украинского рождественского украшения, которое символизирует хороший урожай). Для этого нужно подготовить сноп жита, и после колядования сжечь его на безлюдной дороге.

А утром обязательно нужно посевать зерно в жилище близких. У этого обычая также есть свои правила:

посевают только мужчины, поскольку считается, что парни наделяют дом своей силой на весь год;

зерна собирают и хранят до весны, в дальнейшем садят их вместе с остальными злаковыми;

посевать принято только в перчатках или рукавицах.

Старый Новый год — отличная возможность попробовать на вкус уникальную кашу. Пшено в тарелку насыпает самая взрослая девушка из семьи. Воду из колодца приносит старший парень в доме. Члены семьи наблюдают за процессом готовки блюда. Девушка размешивает кашу и говорит пожелания на весь год.

Каша настаивается до готовности. За процессом тщательно наблюдали — если блюдо убегает из кастрюли, будет несчастье. Лучше ее выбросить.

Также не обошлось без гадания. Девушки должны гадать на будущего мужчину, на свадьбу, исполнение мечты и многое другое. Традиции гаданий могут отличаться в зависимости от места обитания. В некоторых селениях есть святые, которых верующие дополнительно чтят во время праздника.

Также во время празднования Старого Нового года можно повторить элементы ночи с 31 декабря на 1 января. К примеру, нужно написать заветное желание на бумаге, после чего сжечь и бросить в свой бокал с напитком, а затем выпить.