Старый Новый год 2022 — отличный праздник, который приходится в ночь с 13 по 14 января. О важном событии помнят не только в нашей стране. В эти дни стоит встретиться с семьей и отдохнуть за праздничным столом.
Многие украинцы отмечают этот день так же пышно, как и Новый год 1 января. Самое время поздравить своих друзей и близких, пожелать им всего наилучшего в этом году — теплые слова способны согреть даже на расстоянии.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления со Старым Новым годом в СМС, которые порадуют всех громкими и искренними пожеланиями.
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Желаю в Старый Новый год
Прекрасной жизни без хлопот,
Тепла, терпения, уважения,
Во всем добра и вдохновения.
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В Старый Новый год!
Я от души тебе желаю
Жизни без печалей и забот,
Крепко целую и обнимаю!
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Желаний снова много накопилось,
На помощь мчится Старый Новый год!
Пускай все то, что в Новый не случилось,
Сегодня точно в срок произойдет!
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Снова Старый Новый год
Радость праздника несет.
Пусть вам счастье улыбнется,
И всегда во всем везет!
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Новый год опять пришел!
И хоть Старый, не беда!
Пусть у тебя все будет хорошо,
Сегодня, завтра и всегда!
Старый Новый год — время обрядов и традиций, которые берут свое начало более 100 лет тому назад. Многие девушки до сих пор гадают в этот период, чтобы узнать больше о своей судьбе, будущем муже или даже детях. О том, как правильно гадать на Старый Новый год 2022 — читайте на Фактах ICTV.