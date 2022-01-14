Старый Новый год 2022 — отличный праздник, который приходится в ночь с 13 по 14 января. О важном событии помнят не только в нашей стране. В эти дни стоит встретиться с семьей и отдохнуть за праздничным столом.

Многие украинцы отмечают этот день так же пышно, как и Новый год 1 января. Самое время поздравить своих друзей и близких, пожелать им всего наилучшего в этом году — теплые слова способны согреть даже на расстоянии.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления со Старым Новым годом в СМС, которые порадуют всех громкими и искренними пожеланиями.

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Желаю в Старый Новый год

Прекрасной жизни без хлопот,

Тепла, терпения, уважения,

Во всем добра и вдохновения.

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В Старый Новый год!

Я от души тебе желаю

Жизни без печалей и забот,

Крепко целую и обнимаю!

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Желаний снова много накопилось,

На помощь мчится Старый Новый год!

Пускай все то, что в Новый не случилось,

Сегодня точно в срок произойдет!

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Снова Старый Новый год

Радость праздника несет.

Пусть вам счастье улыбнется,

И всегда во всем везет!

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Новый год опять пришел!

И хоть Старый, не беда!

Пусть у тебя все будет хорошо,

Сегодня, завтра и всегда!

Старый Новый год — время обрядов и традиций, которые берут свое начало более 100 лет тому назад. Многие девушки до сих пор гадают в этот период, чтобы узнать больше о своей судьбе, будущем муже или даже детях. О том, как правильно гадать на Старый Новый год 2022 — читайте на Фактах ICTV.