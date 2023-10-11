Уже скоро во всем мире будут отмечать Хэллоуин, или День всех святых.

Этот праздник пышно празднуют в США, Канаде, Великобритании, Ирландии. В Украине он начал становиться популярным после обретения независимости.

На Хэллоуин обычно организовывают тематические вечеринки, переодеваются в мистических или жутких героев, а также украшают свои дома тыквами и свечами.

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Когда будут отмечать Хэллоуин в 2023 году, история и традиции праздника — далее в материале.

Дата празднования Хэллоуина

Ежегодно дата празднования не меняется и приходится на конец второго месяца осени — начало третьего.

Хэллоуин 2023 отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. В этом году он приходится со вторника на среду.

Хэллоуин: история праздника

Традиция празднования Хэллоуина уходит корнями во времена древних кельтов, которые жили на территории Британии, Ирландии и Франции около 2 тыс. лет назад.

Они верили, что в ночь с 31 октября на 1 ноября стирается граница между миром живых и мертвых, а души возвращаются на землю. В эти дни кельты отмечали языческий праздник Самайн, гуляния продолжались семь дней.

Кельты переодевались в костюмы из шкур и голов животных, произносили пророчества, жгли огромные костры и приносили жертвы богам.

В VІІІ веке папа Григорий ІІІ назвал 1 ноября Днем всех святых. Впоследствии праздник вобрал некоторые традиции Самайна, а ирландцы и британцы привезли эти обычаи на территорию США.

Позже Хэллоуин приобрел развлекательный характер и сейчас является одним из самых популярных праздников в мире.

Традиции

На Хэллоуин украшают дома и дворы тыквами с вырезанными глазами и улыбкой. Такие тыквы называют “фонарем Джека”, это одни из главных символов праздника.

На вечеринку по случаю празднования Хэллоуина принято надевать жуткие костюмы, выдавая себя за самую разнообразную нечисть. Обычно люди выбирают образы вампиров, ведьм, зомби или популярных персонажей из фильмов, книг, игр.

Еще одной традицией являются походы в гости за лакомствами. Ежегодно на Хэллоуин дети в костюмах выпрашивают сладости у соседей.

Эта игра называется сладости или смерть (trick-or-treating). Если хозяин отказывается угостить чем-то, дети могут сделать ему какую-то мелкую пакость.