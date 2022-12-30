Новый год 2023 уже на пороге — даже в условиях войны никто не может испортить нам праздник. Кто-то уже активно украшает подарки и елку, а другие — готовятся накрывать пышный стол.

Однако праздничная подготовка не должна помешать поздравлениям — стоит согреть приятными словами тех, кто не окажется за праздничным столом. Напомнить о себе можно как открытками, так и стихами или прозой.

Факты ICTV подготовили короткие поздравления с Новым годом 2023, которые согреют и напомнят о важности единства в это непростое время.

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С Новым годом! Пусть впереди ждёт много радостных моментов, плодотворных дней, гениальных идей, значительных успехов, приятных встреч и добрых сюрпризов. Желаю здоровья и любви!

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Пусть в новом году все получается, сбывается, греет, реализуется, лучится и радует, а каждый день приносит повод для улыбки. С наступающим!

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С Новым годом. Пусть ароматная ель, сладкие мандарины, домашний уют и близкие люди подарят тебе настоящее счастье! Желаю волшебства и удачи. Желаю доброго года и многих побед в нём.

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С Новым годом! Желаю добра, тепла, уюта, счастья и удачи. Желаю приятных новогодних подарков и весёлых новогодних приключений. Желаю здоровья и сил на весь предстоящий год.

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Новый Год – пора желаний

И о будущем мечтаний!

Пусть сбываются отменно

Все желанья непременно!

Море любви, здоровья, смеха —

И во всех делах успеха!

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Январь уже совсем скоро заставит украинцев купить новый календарь. Средина зимы принесет нам много праздников — как церковных, так и государственных. Ознакомиться с календарем праздников января 2023 можно на Фактах ICTV.