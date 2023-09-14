14 сентября — одна из дат, когда отмечают день ангела Татьяны. Это не самый важный день именин носительниц этого имени, однако еще один повод их поздравить.
Всего Татьяны отмечают 10 дней ангела в году, какие-то из них приходятся на зиму, какие-то на осень, а какие-то на весну. Факты ICTV решили рассказать вам, когда День ангела Татьяны, что означает это имя, а также мы подготовили поздравления в открытках, СМС и прозе.
Когда День ангела Татьяны
Именины Татьяны по православному календарю празднуют 18 и 25 января, 17 июля, 14 и 23 сентября, 3, 11 и 21 октября, 3 и 23 декабря.
Наиболее известен тот, который отмечают 25 января. Именно в этот день церковь чтит память святой мученицы Татьяны Римской, которая посвятила всю свою жизнь вере в Бога.
Значение имени Татьяна
Самая распространенная версия происхождения этого имени — римская, согласно которой Татьяна — это женская форма мужского имени Татий.
Вторая теория говорит, что имя имеет древнегреческое происхождение и означает устроительница, учредительница, основательница.
Обладательницы имени Татьяны эмоциональны еще с детства, а также склонны к резким перепадам настроения, что может не особо нравится окружающим.
Зачастую они эгоистичны, зацикленные на себе и постоянно требующие внимания.
Мужчина Татьяны должен постоянно ее возвышать, ведь это еще один способ того, как она питает свое самолюбие. С появление детей обладательница этого имени меняется, часто — в лучшую сторону.
Поздравления с Днем Татьяны 2023 в открытках
Поздравления с Днем Татьяны 2023 в СМС
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Всех Танюш я в этот праздник
Поздравляю от души.
Тани, Танечки, Танюшки,
Как же вы все хороши.
В день январский, в день холодный,
Я желаю вам тепла,
Чтоб сияли добротою
Ваши милые глаза!
***
В день январский, в день холодный,
Поздравляю я тебя
Будет крепким пусть здоровье,
Весела чтоб ты была!
Чтобы бед не знало сердце,
Чтоб сбылась твоя мечта.
С днем Татьяны поздравляю.
Счастья, здравия, добра!
***
Я в Татьянин день желаю,
Чтобы жизнь легко текла:
Хоть крутая, хоть простая,
Но лишь к счастью чтоб вела.
Чтоб тебе везло по жизни
И карьере, и в любви.
Лишь приятные сюрпризы
Ты в судьбе своей лови.
***
С днем Татьяны, дорогая!
Будь всегда собой!
Скоро весть придет благая
В дом уютный твой,
Потому что всем Татьянам,
Счастье нынче по карману!
***
В Татьянин день, в Татьянин день
Пускай цветёт в душе сирень,
Пускай поёт в судьбе свирель
В Татьянин день, в Татьянин день!
В Татьянин день, в Татьянин день
Пускай захватят чувства в плен,
Пускай отступит боль и лень
В Татьянин день, в Татьянин день!
Поздравления с Днем Татьяны 2023 в прозе
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Пусть ангел-хранитель никогда не оставляет вас. Желаю, чтобы его присутствие создавало в вашей душе ощущение счастья, теплоты и защищенности. Желаю гармонии, душевного спокойствия и благополучия во всем. С праздником!
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С праздником Татьяна! Это имя также прекрасно, как и его обладательница! Желаю, чтобы твоя красота продолжала пленить всех окружающих, здоровье никогда не подводило, успех сопутствовал в любых начинаниях.
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С днем ангела Татьяны! Желаю мудрости и сил, здоровья и красоты, удачи и успеха, понимания и поддержки близких, мужества и любви сердца, вдохновения и радости души, разнообразия и волшебства жизни!
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Поздравляю с днем Татьяны! Желаю крепкого здоровья, счастья, достатка, умиротворения, заботы и ласки от любимых и родных и, конечно, исполнения всего, чего хочется!
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С днем ангела Татьяны! Желаю трепета души, счастья, силы духа, доброты сердца, благополучия жизни.