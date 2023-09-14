14 сентября — одна из дат, когда отмечают день ангела Татьяны. Это не самый важный день именин носительниц этого имени, однако еще один повод их поздравить.

Всего Татьяны отмечают 10 дней ангела в году, какие-то из них приходятся на зиму, какие-то на осень, а какие-то на весну. Факты ICTV решили рассказать вам, когда День ангела Татьяны, что означает это имя, а также мы подготовили поздравления в открытках, СМС и прозе.

Когда День ангела Татьяны

Именины Татьяны по православному календарю празднуют 18 и 25 января, 17 июля, 14 и 23 сентября, 3, 11 и 21 октября, 3 и 23 декабря.

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Наиболее известен тот, который отмечают 25 января. Именно в этот день церковь чтит память святой мученицы Татьяны Римской, которая посвятила всю свою жизнь вере в Бога.

Значение имени Татьяна

Самая распространенная версия происхождения этого имени — римская, согласно которой Татьяна — это женская форма мужского имени Татий.

Вторая теория говорит, что имя имеет древнегреческое происхождение и означает устроительница, учредительница, основательница.

Обладательницы имени Татьяны эмоциональны еще с детства, а также склонны к резким перепадам настроения, что может не особо нравится окружающим.

Зачастую они эгоистичны, зацикленные на себе и постоянно требующие внимания.

Мужчина Татьяны должен постоянно ее возвышать, ведь это еще один способ того, как она питает свое самолюбие. С появление детей обладательница этого имени меняется, часто — в лучшую сторону.

Поздравления с Днем Татьяны 2023 в открытках

Поздравления с Днем Татьяны 2023 в СМС

***

Всех Танюш я в этот праздник

Поздравляю от души.

Тани, Танечки, Танюшки,

Как же вы все хороши.

В день январский, в день холодный,

Я желаю вам тепла,

Чтоб сияли добротою

Ваши милые глаза!

***

В день январский, в день холодный,

Поздравляю я тебя

Будет крепким пусть здоровье,

Весела чтоб ты была!

Чтобы бед не знало сердце,

Чтоб сбылась твоя мечта.

С днем Татьяны поздравляю.

Счастья, здравия, добра!

***

Я в Татьянин день желаю,

Чтобы жизнь легко текла:

Хоть крутая, хоть простая,

Но лишь к счастью чтоб вела.

Чтоб тебе везло по жизни

И карьере, и в любви.

Лишь приятные сюрпризы

Ты в судьбе своей лови.

***

С днем Татьяны, дорогая!

Будь всегда собой!

Скоро весть придет благая

В дом уютный твой,

Потому что всем Татьянам,

Счастье нынче по карману!

***

В Татьянин день, в Татьянин день

Пускай цветёт в душе сирень,

Пускай поёт в судьбе свирель

В Татьянин день, в Татьянин день!

В Татьянин день, в Татьянин день

Пускай захватят чувства в плен,

Пускай отступит боль и лень

В Татьянин день, в Татьянин день!

Поздравления с Днем Татьяны 2023 в прозе

***

Пусть ангел-хранитель никогда не оставляет вас. Желаю, чтобы его присутствие создавало в вашей душе ощущение счастья, теплоты и защищенности. Желаю гармонии, душевного спокойствия и благополучия во всем. С праздником!



***

С праздником Татьяна! Это имя также прекрасно, как и его обладательница! Желаю, чтобы твоя красота продолжала пленить всех окружающих, здоровье никогда не подводило, успех сопутствовал в любых начинаниях.

***

С днем ангела Татьяны! Желаю мудрости и сил, здоровья и красоты, удачи и успеха, понимания и поддержки близких, мужества и любви сердца, вдохновения и радости души, разнообразия и волшебства жизни!

***

Поздравляю с днем Татьяны! Желаю крепкого здоровья, счастья, достатка, умиротворения, заботы и ласки от любимых и родных и, конечно, исполнения всего, чего хочется!



***

С днем ангела Татьяны! Желаю трепета души, счастья, силы духа, доброты сердца, благополучия жизни.